كشفت مصادر مقربة من البرنامج الفكاهي "دي زاد كوميدي شو" التي ستبثها ابتداء من هذا الشهر قناة "الشروق تي في"، أنها ستحمل للجمهور العريض الكثير من المفاجآت والعروض الراقية، وستظهر في حلة تقنية متطورة بفضل الإمكانيات المعتبرة التي تم رصدها، خصيصا لهذا البرنامج، وتكون قافلة النجوم قد جابت أربع مناطق كبرى "غرب شرق، وسط وجنوب الجزائر".
حيث تم البحث والتنقيب عن المواهب الفكاهية التي تملك موهبة الكوميديا، وتمكنت لجنة التحكيم المكونة من خساني محمد ونسيم حدوش وكمال عبدات وعبد القادر جريو، وأوكلت مهمة التنشيط للفكاهي رضوان ومونية المعروفة باسم نعنانة، كما أضافت المصادر نفسها أن البرنامج في مرحلته الأولى حط في العاصمة وعنابة ووهران وورقلة للسماح لكل المواهب الطموحة بالتقرب لنيل فرصتها، وقد تم اختيار24 مترشحا من أصل 400 شاب، لتختتم مرحلة الانتقاء على 14 وجها فكاهيا.
وسيكون الجمهور على موعد مع البث المباشر من الركح لرفع رصيده من النقاط سواء من طرف لجنة التحكيم أو الجمهور، ولعل من بين المفاجآت التي سيتم تفجيرها في البرنامج موهبة خارقة تتمثل في طفل لا يتعدى عمره الـ11 سنة، ينحدر من ولاية تلمسان يملك إمكانيات معتبرة في مجال التمثيل والكوميديا سيكون له مستقبل واعد بشهادة العارفين وسيصنع رفقة باقي النجوم عروضا شيقة.
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"دي زاد كوميدي شو".. مفاجآت بالجملة على" الشروق تي في"
سيد احمد فلاحي
مراسل صحافي
كشفت مصادر مقربة من البرنامج الفكاهي "دي زاد كوميدي شو" التي ستبثها ابتداء من هذا الشهر قناة "الشروق تي في"، أنها ستحمل للجمهور العريض الكثير من المفاجآت والعروض الراقية، وستظهر في حلة تقنية متطورة بفضل الإمكانيات المعتبرة التي تم رصدها، خصيصا لهذا البرنامج، وتكون قافلة النجوم قد جابت أربع مناطق كبرى "غرب شرق، وسط وجنوب الجزائر".
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حيث تم البحث والتنقيب عن المواهب الفكاهية التي تملك موهبة الكوميديا، وتمكنت لجنة التحكيم المكونة من خساني محمد ونسيم حدوش وكمال عبدات وعبد القادر جريو، وأوكلت مهمة التنشيط للفكاهي رضوان ومونية المعروفة باسم نعنانة، كما أضافت المصادر نفسها أن البرنامج في مرحلته الأولى حط في العاصمة وعنابة ووهران وورقلة للسماح لكل المواهب الطموحة بالتقرب لنيل فرصتها، وقد تم اختيار24 مترشحا من أصل 400 شاب، لتختتم مرحلة الانتقاء على 14 وجها فكاهيا.
وسيكون الجمهور على موعد مع البث المباشر من الركح لرفع رصيده من النقاط سواء من طرف لجنة التحكيم أو الجمهور، ولعل من بين المفاجآت التي سيتم تفجيرها في البرنامج موهبة خارقة تتمثل في طفل لا يتعدى عمره الـ11 سنة، ينحدر من ولاية تلمسان يملك إمكانيات معتبرة في مجال التمثيل والكوميديا سيكون له مستقبل واعد بشهادة العارفين وسيصنع رفقة باقي النجوم عروضا شيقة.