مدير عام صندوق "كاسنوس" شوقي عاشق في حوار لـ"الشروق": 20 مليونا.. منحة تقاعد للعمال غير الأجراء

يكشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء "كاسنوس"، شوقي عاشق، الإجراءات الجديدة التي أقرها الصندوق والامتيازات التي سيمنحها للمشتركين من تقاعد يصل إلى 20 مليون سنتيم شهريا، إلى جانب إقرار إعفاءات ضريبية وتخفيضات في غرامات التأخر، ناهيك عن تشديد العقوبات ومتابعة المتلاعبين ببطاقات الشفاء قضائيا مع سحبها منهم، مؤكدا أن الصندوق شرع في التوجه نحو العمال غير الأجراء وأصحاب المهن الحرة لتسجيلهم الكترونيا وتذكريهم بحجم الاشتراكات.

ما هي حصيلة الصندوق بعد الإجراءات التي أقرتها الحكومة في قانون المالية التكميلي لـ 2015؟

لقد سمح قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بإعطاء دفع جديد للضمان الاجتماعي، حيث سمح بإتباع إجراءات أخرى من اجل التقرب من المنخرطين في إطار سياسة إعادة الهيكلة التي سطرناها وانطلقت برفع الضغوط البيروقراطية، من تقليص عدد الوثائق والتخلي عن بعض الوثائق التي يتم الحصول عليها الكترونيا على غرار وثائق الحالة المدنية ووثيقة الحصيلة الضريبية، حيث بات الراغب في الاشتراك في الصندوق ملزم بتقديم وثيقة إثبات المهنة كبطاقة فلاح أو سجل تجاري أو اعتماد ممنوح من طرف البلديات بالنسبة لتجار الأرصفة وغير ذلك.

وسمحت إجراءات إعفاء المؤمنين اجتماعيا من ضريبة التأخر في استقطاب أكثر من 550 ألف مشترك جديد أو الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم تجاه الصندوق ليصل عدد المؤمنين المداومين على دفع اشتراكاتهم إلى مليون مشترك، حيث وهو ما أنعش الصندوق من خلال ضخ 8000 مليار سنتيم في ظرف سنة فقط، وهذه فرصة لأذكر جميع المواطنين للتقدم لدفع اشتراكاتهم قصد الاستفادة من إجراءات التعويض والعلاج.

هناك عديد العمال غير الأجراء تأخروا عن تسوية وضعيتهم كيف ستتعاملون معهم؟

أجال الإجراءات الاستثنائية التي اقرها قانون المالية التكميلي انتهت بتاريخ 31 ديسمبر، وبالتالي لم يعد للمتأخرين عن دفع الاشتراكات الحق في الحصول على الإعفاءات ذاتها، إلا أن الصندوق اقر جملة من التدابير الجديدة المتمثلة في إقرار تخفيضات على عقوبة غرامة التأخر بالنسبة للمتأخرين، حيث أن التاجر أو الفلاح أو العامل غير الأجير حين يتقدم إلى وكالات الصندوق لتسوية وضعيته، يستفيد من جدول لدفع الاشتراكات حينها يمنح له الحق في الطعن وتقديم الأدلة والحجج التي حرمته من دفع الاشتراكات في آجالها، بعدها تقوم لجنة خاصة بدراسة الطعون لاتخاذ القرار النهائي وهو ما يسمح للبعض بالحصول على تخفيضات تصل إلى 50 بالمائة من غرامة التأخر فيما يعفى الآخرون من هذه الغرامة نهائيا، إن تعلق الأمر بعوامل الجفاف أو الظروف الأمنية غير ذلك.

ما هي الامتيازات التي تمنح للمشتركين في الصندوق؟

يمنح الصندوق العديد من الامتيازات، حيث يمنح للمؤمن بطاقة الشفاء التي تسمح له باقتناء الأدوية عبر 8000 صيدلية متعاقد معها، سواء لدى المشترك أو ذوي الحقوق كالزوج والأبناء والأشخاص المتكفل بهم كوالي الزوج أو أفراد العائلة كالعم والخال، كما يمنح أحقية لإجراء حصص تصفية الكلى بالمراكز التابعة للخواص المتعاقد مها بصفة مجانية، فضلا عن مجانية العلاج وإجراء عمليات جراحية على مستوى القلب بالعيادات الخاصة، إلى جانب النقل الصحي والتقاعد.

كما يمكّن الاشتراك في الصندوق حصول المشترك على تقاعد يصل إلى 20 مليون سنتيم شهريا، شريطة أن يقوم بدفع الاشتراكات بصفة دورية إلى غاية بلوغه 65 سنة، حيث تم رفع نسبة الاشتراكات إلى 64 مليون سنتيم في السنة كأقصى حد فيما يعد أدنى مبلغ اشتراكات أربع ملايين سنتيم في السنة، مع العلم أن 87 بالمائة من الاشتراكات تفوق الحد الأدنى من قيمة الاشتراكات.

وشرعنا مؤخرا في توسيع نطاق الاشتراك في بعض المهن والقطاعات على غرار الفلاحين حيث بات من الممكن أن يستقل أبناء الفلاحين بأنفسهم ويقومون بدفع الاشتراكات بأنفسهم لتوفير التغطية والأداءات لذويهم شريطة أن يقوم مالك الأرض بالإمضاء على وثيقة يشهد من خلالها أن ذات الشخص عامل في القطاع الفلاحي.

فئة كبيرة لم تسوّ وضعيتها كيف تتعاملون معهم؟

نحن الآن في مرحلة تحسيس وتوعية وتوجيه حول أهمية الاشتراك في الضمان الاجتماعي، موازاة مع طلك فمنا بفتح مكاتب ومراكز جديدة وصل عددها 137 مركز، وانطلقنا في مرحلة ثانية تتمثل في عصرنة الخدمات من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة، حيث تم تزويد المراقبين بلوحات الكترونية تضم مختلف المعلومات الخاصة بالمشترك، حيث يجوب المراقبون مختلف الهياكل لإطلاق المشتركين بحجم الاشتراكات، ويكون المشتركون بدفع اشتراكاتهم دون التنقل لمراكز "الكاسنوس"، وبعد استنفاذ هذه المراحل سنشرع في القيام بإجراءات أخرى، تشمل مراقبة عملية الأداءات ومدى مطابقتها مع المشتركين لمعرفة سير منح الأدوية.