أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة قطر، سلطان بن سعد سلطان المريخي، الخميس، بالموقف "المشرف" للجزائر من أزمة بلاده مع جيرانها في منطقة دول الخليج، من خلال دعوتها إلى تغليب لغة الحوار.
وقال الوزير القطري في تصريح للصحافة عقب محادثات جمعته بوزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، أن "موقف الجزائر مشرف، كونها أول بلد يصدر بيانا، يدعو فيه الى الحوار،, وهو ما نسعى إليه مع العديد من الدول الشريفة في المنطقة"، مضيفا أن "الجزائر، باعتبارها بلد كبير في العالم العربي، يمكنها أن تلعب دورا في العلاقات العربية -العربية، وهذا بالنظر الى تأثيرها في المنطقة".
وفي ذات السياق، أكد سلطان بن سعد سلطان المريخي، أن الهدف من زيارته الى الجزائر، يتمثل في "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات حول ما يجري في الخليج بيننا وبين السعودية والامارات والبحرين".
ونشر وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، تغريدة في تويتر، كتب فيها أن "الجزائر تجدد دعمها للحوار بين الأشقاء كسبيل لتجاوز الخلافات بين الدول"، وتغريدة ثانية قال فيها، أن "وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، يشيد بدور الجزائر وموقفها المتزن إزاء الأزمة التي تعرفها منطقة الخليج".
للتذكير كانت وزارة الشؤون الخارجية، قد اصدرت بيانا فور وقوع الأزمة بين قطر وجيرانها، أكدت فيه أن الجزائر "تتابع باهتمام بالغ تدهور العلاقات بين بعض دول الخليج ودول المنطقة وانعكاساته على وحدة وتضامن العالم العربي".
كما دعت مجمل البلدان المعنية الى "انتهاج الحوار كسبيل وحيد لتسوية خلافاتهم التي يمكنها بطبيعة الحال أن تؤثر على العلاقات بين الدول"، حاثة على "ضرورة التزام مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها الوطنية في جميع الظروف".
وأكدت الجزائر، أنها "تبقى واثقة بأن الصعوبات الحالية ظرفية، وأن الحكمة والتحفظ سيسودان في النهاية، خاصة وأن التحديات الحقيقية التي تعترض سير الدول والشعوب العربية نحو تضامن فعال ووحدة حقيقية، كثيرة على غرار الارهاب".
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خلال استقبال مساهل لوزير الدولة للشؤون الخارجية القطري
قطر تشيد بموقف الجزائر "المشرف" تجاه الأزمة في الخليج
الشروق أونلاين
أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة قطر، سلطان بن سعد سلطان المريخي، الخميس، بالموقف "المشرف" للجزائر من أزمة بلاده مع جيرانها في منطقة دول الخليج، من خلال دعوتها إلى تغليب لغة الحوار.
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وقال الوزير القطري في تصريح للصحافة عقب محادثات جمعته بوزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، أن "موقف الجزائر مشرف، كونها أول بلد يصدر بيانا، يدعو فيه الى الحوار،, وهو ما نسعى إليه مع العديد من الدول الشريفة في المنطقة"، مضيفا أن "الجزائر، باعتبارها بلد كبير في العالم العربي، يمكنها أن تلعب دورا في العلاقات العربية -العربية، وهذا بالنظر الى تأثيرها في المنطقة".
وفي ذات السياق، أكد سلطان بن سعد سلطان المريخي، أن الهدف من زيارته الى الجزائر، يتمثل في "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات حول ما يجري في الخليج بيننا وبين السعودية والامارات والبحرين".
ونشر وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، تغريدة في تويتر، كتب فيها أن "الجزائر تجدد دعمها للحوار بين الأشقاء كسبيل لتجاوز الخلافات بين الدول"، وتغريدة ثانية قال فيها، أن "وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، يشيد بدور الجزائر وموقفها المتزن إزاء الأزمة التي تعرفها منطقة الخليج".
للتذكير كانت وزارة الشؤون الخارجية، قد اصدرت بيانا فور وقوع الأزمة بين قطر وجيرانها، أكدت فيه أن الجزائر "تتابع باهتمام بالغ تدهور العلاقات بين بعض دول الخليج ودول المنطقة وانعكاساته على وحدة وتضامن العالم العربي".
كما دعت مجمل البلدان المعنية الى "انتهاج الحوار كسبيل وحيد لتسوية خلافاتهم التي يمكنها بطبيعة الحال أن تؤثر على العلاقات بين الدول"، حاثة على "ضرورة التزام مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها الوطنية في جميع الظروف".
وأكدت الجزائر، أنها "تبقى واثقة بأن الصعوبات الحالية ظرفية، وأن الحكمة والتحفظ سيسودان في النهاية، خاصة وأن التحديات الحقيقية التي تعترض سير الدول والشعوب العربية نحو تضامن فعال ووحدة حقيقية، كثيرة على غرار الارهاب".
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