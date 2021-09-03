آدم وناس مدّد عقده منذ مدة مع نابولي الإيطالي

لهذا السبب رفضت إدارة النادي بيعه هذا الصيف

قرّرت إدارة نادي نابولي الإيطالي الإبقاء على الدولي الجزائري، آدم وناس، ضمن صفوف الفريق خلال الساعات الأخيرة من سوق التحويلات الصيفية، رغم العروض العديدة التي وصلته وحتى ببقاء عام واحد فقط في العقد الذي يربطه بنادي الجنوب الإيطالي، على اعتبار أنه ينتهي صيف العام المقبل، ما جعل وسائل الإعلام الإيطالية تتساءل عن موقف إدارة النادي لأنها ستضيّع النجم الجزائري مجانا الموسم المقبل.

فاجأت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية الشهيرة الجميع عندما أكدت أن الدولي الجزائري، آدم وناس، كان مدّد عقده بعام إضافي إلى سنة 2023 عندما قامت إدارة نابولي بإعارته إلى نادي نيس الفرنسي صيف عام 2019، وهو ما يفسر عدم قلق إدارة الرئيس أوريليو دي لاورنتيس في التعامل مع ملف تحويل وناس، وقالت الصحيفة الإيطالية الشهيرة إن خبر تمديد وناس لعقده بعام إضافي كان سرّا إداريا في نابولي، ولم يتم الكشف عنه إلا خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي لتبرير موقف إدارة نابولي الغريب، والرافض لكل العروض التي وصلت نجمها الجزائري، الذي كان اللاعب الأكثر طلبا في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

من جانب آخر، أرجع تقرير موقع “توتو نابولي” المختص في متابعة أخبار نادي الجنوب إيطالي، قرار إدارة الأخير إلى عدم بيع آدم وناس إلى موقف المدرب، لوتشيانو سباليتي، الذي قرر الاحتفاظ بالدولي الجزائري ضمن صفوف الفريق ونيته الاعتماد عليه بعد تألقه بشكل كبير في فترة التحضيرات الموسمية، نفس المصدر أكد بأن مدرب نادي روما السابق منح آدم وناس شيئا لم يحصل عليه في فترة سابقة مع نابولي، وهو الثقة التي ستكون، حسبه، عاملا مهما في تألق خريج أكاديمية نادي بوردو الفرنسي السابق هذا الموسم في الدوري الإيطالي.