آلية تمويلية مبتكرة لتمكين الفلاحين من اقتناء البذور والأسمدة

مع تسديد التكاليف لاحقا عقب تسويق المحصول

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين المهدي وليد يوم الخميس، عن إطلاق صيغة “قرض المورد” (Crédit fournisseur). لتمكين الفلاحين من اقتناء البذور والأسمدة ومختلف المدخلات الفلاحية.

وتعتبر هذه الصيغة، وفق ما أوضحه بيان للوزارة، “آلية تمويلية جديدة ومبتكرة، تُمكِّن الفلاحين ذوي الإمكانيات المحدودة، من اقتناء مختلف المدخلات الفلاحية. وعلى وجه الخصوص:

منتجات الحماية النباتية،

والبذور والأسمدة، مع تسديد التكاليف لاحقًا عقب تسويق المحصول”.

ويأتي هذا الإجراء في سياق “تعزيز الحماية الصحية للمحاصيل، وضمان التدخل في الوقت المناسب لمكافحة الأمراض والآفات. مما يُسهم في تقليص الخسائر ورفع الإنتاجية”.

وقال الوزير في منشور على فيسبوك:”في إطار متابعتنا الدقيقة لموسم الحبوب 2025-2026، أشرفتُ على اجتماع وطني موسّع مع مختلف الفاعلين في الشعبة”.

مضيفا:”حيث تم إطلاق قرض المورّد، لاقتناء منتجات الحماية النباتية، من دون دفع مسبق. على أن يتم التسديد بعد جني وتسويق المحصول”.

كما أكد الوزير أن “قرض المورد يُمكِّن الفلاحين من الولوج السلس إلى المدخلات الفلاحية. خاصة في الفترات الحرجة، التي تستلزم تدخلًا سريعًا وفعّالًا لحماية المحاصيل”.

قبل أن يتابع:”نعلم أن التهديدات الصحية النباتية، تتسبب سنويا في خسارة تصل إلى 40 بالمئة من الإنتاج. في حال غياب المعالجة الفعالة، ولذلك نعمل على تغيير هذا الواقع ميدانيًا”.