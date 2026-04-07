آيت مسعودان يشرف على فعاليات اليوم العالمي للصحة

يشرف وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، اليوم الثلاثاء، على افتتاح فعاليات اليوم العالمي للصحة، التي تُنظم هذه السنة تحت الشعار العالمي: “معًا من أجل الصحة.. ادعموا العلم”، والشعار الوطني: “الرقمنة محرك لصحة معززة وفعالة”.

ووفق بيان وزارة الصحة، يُسلّط موضوع هذه الطبعة الضوء على تحدٍّ مزدوج يتمثل في ضرورة تعزيز التضامن الدولي، وتحسين الاستجابة لمختلف التهديدات الصحية العابرة للحدود، في ظل تصاعد التحديات الصحية عالميًا.

كما يبرز هذا الحدث أهمية حماية مهنيي قطاع الصحة وتثمين جهودهم، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار، وتعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات الصحية، فضلًا عن ترسيخ الثقة في العلم باعتباره ركيزة أساسية في مجالي الوقاية والعلاج.

