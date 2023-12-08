أبو عبيدة : القسّام دمّرت 21 آلية خلال الـ24 ساعة الأخيرة وأفشلت محاولة تحرير جندي أسير

قال الناطق العسكري لكتائب القسّام، أبو عبيدة، أن الكتائب دمّرت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 21 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً في كافة محاور القتال في غزّة، حسب ما نشره عبر قناته تلغرام مساء اليوم الجمعة 8 ديسمبر.

الناطق العسكري أعلن أيضا أن مقاومي القسّام “أفشلوا محاولة لتحرير الجندي الأسير “ساعر باروخ” أدّت إلى مقتله إضافة إلى مقتل وإصابة عدد آخر من الأسرى الصّهاينة بسبب القصف الهمجي لمناطق غزّة“.

وأضاف أن مقاومي كتائب القسّام “استهدفوا القّوات والآليات الصّهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى وإصابات بشكل محقق”.

كما قام مقاومو القسّام كذلك “بتفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو، كما دكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو “تل أبيب” وأهداف أخرى”.