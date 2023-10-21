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أحمد الشقيري يطلق فيديو جديد تضامنا مع غزة

الشروق أونلاين
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أحمد الشقيري يطلق فيديو جديد تضامنا مع غزة
أرشيف
أحمد الشقيري

“لماذا يعطي العالم اليوم، قيمة لحياة الإسرائيلي أكثر من حياة الفلسطيني؟”. بهذا التساؤل ابتدأ أحمد الشقيري مقطع الفيديو الجديد الذي أطلقه يوم السبت، تضامنا مع ضحايا العدوان الصهيوني على غزة.

ويقول الشقيري في نصّ الفيديو الذي اختار قراءته باللغة الإنجليزية:”أوقفوا الازدواجية في المعايير. قيمة الدم الفلسطيني، مساوية لقيمة دم أي إنسان آخر”.

قبل أن يتابع:”كم من طفل تنتظرون موته، حتى يستيقظ العالم ويوقف هذه المجازر؟ّ”. مضيفا:”إن ما يحدث للشعب الفلسطيني ليس عادلا، بكل المبادئ الإنسانية الموجودة حتى اليوم”.

وحصل فيديو الشقيري على أكثر من نصف مليون مشاهدة، خلال دقائق قليلة بعد نشره على منصة “إكس” (تويتر سابقا).

ويستمرّ عدوان الاحتلال على الفلسطينيين لليوم الخامس عشر. عقب تنفيذ المقاومة لعملية “طوفان الأقصى” التي كبّدت المحتل ما يزيد عن 1300 قتيل.

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