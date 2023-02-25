أحوال الطقس: أمطار غزيرة ورياح قوية في هذه الولايات

حذّرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية يوم السبت، تتراوح سرعتها بين 50 و80 كلم في الساعة، في عدّة ولايات من شمال البلاد.

ويتعلق الأمر بولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، والطارف، حيث تسري صلاحية النشرية إلى غاية السادسة 18:00 من مساء السبت.

أما بولايات: الشلف، تلمسان، مستغانم، ووهران، فسيبدأ سريان صلاحية النشرية من منتصف نهار السبت، إلى غاية منتصف الليل 00:00.

وفي: تيزي وزو، الجزائر، بومرداس، وتيبازة، تبدأ الرياح الشمالية الغربية في الهبوب عند الثالثة 15:00 من عصر السبت، وتستمرّ إلى منتصف الليل.

وفي نشرية ثانية، ستتهاطل أمطار غزيرة تتراوح كميتها بين 20 و40 ملم في ولايات: شمال تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، بلعباس، معسكر، غليزان، سعيدة، وتيارت.

وتستمرّ صلاحية هذه النشرية بين السادسة 18:00 من مساء السبت، إلى الثالثة 15:00 من عصر يوم الأحد.

وأمطار في 13 ولاية..

كما تتهاطل الأمطار في عدّة ولايات أخرى غرب ووسط وشرق شمال البلاد، حسب ما أشارت إليه مصالح الأرصاد الجوية صباح السبت.

الولايات المعنية هي: تلمسان، معسكر، مستغانم، سيدي بلعباس، وهران، عين تيموشنت، البليدة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، جيجل، وسكيكدة.

ويستمرّ تساقط الأمطار في المناطق المذكورة، من الساعة التاسعة 21:00 ليل السبت، إلى غاية فجر يوم الأحد.

أمطار غزيرة في 22 ولاية ودرجات حرارة مرتفعة شرق البلاد الجمعة

ونبّهت مصالح الأرصاد الجوية يوم الخميس، من تهاطل أمطار غزيرة يوم الجمعة، في عدّة ولايات من غرب البلاد. مقابل تسجيل درجات حرارة مرتفعة في المناطق الشرقية.

فحسب نشرية خاصة، كانت الأمطار في الموعد بداية من منتصف نهار الجمعة، بولايات: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، بلعباس، معسكر، غليزان، تيارت، سعيدة، النعامة، والبيض.

وكان مرتقبا أن تتراوح كمية الأمطار المتساقطة بهذه المناطق بين 20 و40 ملم، طيلة فترة صلاحية النشرية الممتدة إلى الساعة 23:00 من أمسية الجمعة.

أما بولايات: الشلف، تيبازة، الجزائر، بومرداس، البليدة، عين الدفلى، المدية، تيسمسيلت، الأغواط، والجلفة. فقد بدأ التساقط عند الساعة الـ18:00 من مساء نفس اليوم.

واستمرّت صلاحية النشرية المتعلقة بهذه الولايات إلى السادسة من صباح يوم السبت، حيث ينتظر تهاطل نفس الكمية من الأمطار.

لكن التهاطل يبدأ من ولاية بشار في الجنوب، عند السادسة 06:00 من صباح الجمعة، بما كميته 15 إلى 25 ملم، إلى غاية الثالثة 15:00 من عصر اليوم نفسه.

من جهة أخرى، تتوقع مصالح الأرصاد أجواء حارّة نسبيا يوم الجمعة، على المناطق الشرقية الساحلية وقرب الساحلية للوطن.