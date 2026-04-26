أدرار: إنتاج مرتقب يفوق 1.7 مليون قنطار من القمح مع انطلاق حملة الحصاد

تتوقع ولاية أدرار تحقيق إنتاج يفوق 1.7 مليون قنطار من القمح خلال الموسم الفلاحي الحالي، بمردود يصل إلى 80 قنطارًا في الهكتار الواحد، على مساحة إجمالية مقدرة بـ 38 ألف هكتار موزعة عبر مختلف المحيطات الفلاحية بالولاية، مع انطلاق حملة الحصاد رسميًا.

وانطلقت الحملة أمس السبت، من إحدى المستثمرات الفلاحية بالمحيط الفلاحي ببلدية فنوغيل جنوب الولاية، وسط تجنيد شامل للإمكانيات المادية والبشرية لضمان السير الحسن للعملية، في إطار التحضير المحكم للموسم الفلاحي.

وفي هذا السياق، أكد والي أدرار فضيل ضويفي تسخير عتاد معتبر يضم أكثر من 140 آلة حصاد و200 شاحنة لنقل المحصول، مشيرًا إلى تجنيد مصالح الحماية المدنية ميدانيًا لمرافقة العملية وحماية المحاصيل من مخاطر الحرائق.

كما تشهد الحملة لهذا الموسم تكفل مؤسسة “آغرودرايف”، المستحدثة كفرع تابع لمجمع “أغروديف”، بتوفير آلات الحصاد لفائدة المستثمرات الفلاحية بالولاية وباقي ولايات الجنوب، في إطار تعزيز المكننة ومواكبة عصرنة الاستثمار الفلاحي، حسب ما أوضحه المدير العام للمؤسسة درقاوي بن يوسف.

من جهته، أوضح مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بأدرار محمد الطاهر بلمير أن الديوان الوطني للحبوب، بالتنسيق مع مؤسسة “آغرودرايف”، وفّر كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لمرافقة العملية، لافتًا إلى أن هذه الحملة تتميز بجاهزية عشرة مراكز جوارية لتخزين الحبوب موزعة بمحاذاة المحيطات الفلاحية.