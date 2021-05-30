أرسنال يريد الظفر بخدمات رياض محرز

فجرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكدت رحيل الجزائري رياض محرز عن مانشستر سيتي الإنجليزي عقب نهاية الموسم.

أكدت صحيفة “ديلي ميل” أن نادي مانشستر سيتي قرر رحيل كل من رياض محرز والجناح الإنجليزي رحيم سترلينغ عن الفريق عقب مباراة نهائي رابطة الأبطال، التي انتهت بتتويج تشيلسي بنتيجة 1-0.

وأوضحت الصحيفة أن الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، يرغب في تكوين فريق جديد يواصل به السيطرة على الكرة الأوروبية بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

“ديلي ميل” أكدت أن سترليغ سيرحل عن الفريق السماوي، بعدما بات بعيدا عن المشاركة بشكل أساسي لصالح رياض محرز في الأشهر الأخيرة. غير أن سترلينغ لن يكون الراحل الوحيد، حيث سيصحبه محرز نفسه، في حالة وصول عرض مناسب له عقب نهاية الموسم الحالي.

الصحيفة أكدت أن نادي أرسنال الإنجليزي يعتبر أكثر المهتمين بالحصول على خدمات كل من محرز وسترلينغ، لا سيما وأن مايكل أرتيتا، المدير الفني للفريق اللندني، كان مدربا لهما في مانشستر سيتي قبل الانتقال إلى ملعب الإمارات.

كما ضمت قائمة الراحلين، وفقا للصحيفة، كلا من المدافع الإسباني إيميريك لابورت والمهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس، بعدما باتا بعيدين عن المشاركة خلال الفترة الأخيرة. وتأتي تلك القائمة من الراحلين بهدف توفير سيولة مادية كافية للتعاقد مع هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الذي أبدى رغبته في الرحيل عن “السبيرز”.

يُذكر أن محرز يعتبر من أبرز لاعبي مانشستر سيتي خلال الموسم الحالي، حيث شارك هذا الموسم في 48 مباراة، سجل خلالها 14 هدفا وصنع 9.