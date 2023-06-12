أزمة أوكرانيا: هذا موقف روسيا من مساعي بريكس للتوصّل إلى حلّ دبلوماسي

لا تعارض روسيا مساعي مجموعة “بريكس” للتوصّل إلى حلّ دبلوماسي لأزمة الحرب في أوكرانيا، حسب ما أكده يوم الإثنين مندوب جنوب إفريقيا لدى المجموعة أنيل سوكلال.

وقال سوكلال في حديث لشبكة التلفزيون الصينية CGTN، إن “جميع دول بريكس تسعى للتوصّل إلى حلّ للأزمة الأوكرانية”. مؤكدا أن هذا المسعى “يحظى بالإجماع بين الدول الأعضاء”.

وتابع المندوب:”لقد حظي طرح هذا الموضوع بترحيب كلّ الأطراف، بما في ذلك أصدقاء بريكس. وهو ما يؤكد التزام المجموعة بإنهاء الأزمة بشكل سلمي عن طريق المفاوضات”، على حدّ تعبيره.

كما أشار أنيل سوكلال في حديثه إلى مبادرة يقودها 6 قادة أفارقة بما في ذلك رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.

وأكد سوكلال أن زيارات رسمية ستجرى في هذا الإطار، إلى كل من روسيا وأوكرانيا. لبحث وساطة إفريقية بين طرفي الأزمة.

ويقود هذه المبادرة التي أعلن عنها رامافوزا منتصف ماي الماضي، رؤساء 6 دول إفريقية هي جنوب إفريقيا ومصر وجزر القمر والسنغال وزامبيا وأوغندا.