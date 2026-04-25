أزيد من 600 عنوان في الجناح الجزائري بالمعرض الدولي للكتاب بتونس

حظي بزيارة الرئيس التونسي قيس سعيّد حيث اطّلع على أبرز الإصدارات

تشارك الجزائر في الطبعة الـ40 لمعرض تونس الدولي للكتاب، بأزيد من 600 عنوان، في مختلف المجالات الأدبية والتاريخية والفكرية، بحسب ما أفاد به بيان لوزارة الثقافة والفنون.

وتحضر الجزائر في هذا الموعد الأدبي، من خلال 39 دار نشر عمومية وخاصة، تقدم 625 عنوان (3188 نسخة) في مجالات الأدب والتاريخ والفكر وغيرها، كما سيحتضن الجناح الجزائري برنامجا ثقافيا متنوعا، يشمل ندوات فكرية وأمسيات أدبية وشعرية، على مدار أيام المعرض.

وتم أيضا في إطار هذه المشاركة “تخصيص 92 عنوانا كهبة لفائدة سفارة الجزائر بتونس”، وفقا للمصدر.

وفي مشهد يعكس عمق الروابط الثقافية بين الجزائر وتونس، سجّل الجناح الجزائري زيارة رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، حيث اطّلع على أبرز الإصدارات الجزائرية وتوقف عند أعمال لرموز فكرية وتاريخية، في محطة عكست التقدير المتبادل للرصيد الثقافي بين البلدين.

وتقام الدورة الـ40 لمعرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل إلى 3 ماي المقبل بمشاركة 394 دار نشر من 37 دولة من بينها إندونيسيا، ضيف الشرف.