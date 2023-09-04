أسعار النفط ترتفع بعد زيادة الطلب على الوقود

صعدت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية يوم الإثنين، بعد زيادة الطلب على الوقود، وتوجّه “أوبك+” للاستمرار في خفض الإنتاج.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر، بنسبة 0.15 بالمئة إلى 88.2 دولارا للبرميل.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر، بنسبة 0.14 بالمئة إلى 85.6 دولارا للبرميل.

ويتواصل خفض الإنتاج الذي أقرته مجموعة أوبك+، بواقع أكثر من 1.7 مليون برميل يوميا منذ نوفمبر الماضي. في محاولة للحفاظ على أسعار النفط فوق 90 دولارا للبرميل.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الخميس الماضي، إن بلاده اتفقت مع الشركاء في “أوبك” على معايير لمواصلة خفض صادراتها من النفط.

إلى جانب ذلك، تشهد بعض أنواع المشتقات زيادة في الطلب، خاصة بالأسواق الرئيسية كالولايات المتحدة، والصين، والهند.