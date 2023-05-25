أشغال تجديد السكة الحديدية بين جسر قسنطينة وبابا علي في مراحلها الأخيرة (صور)

تمتدّ على مسافة 4.6 كلم

وصلت أشغال تجديد السكة الحديدية بين محطتي جسر قسنطينة وبابا علي إلى مراحلها الأخيرة، حسب ما أكده بيان للشركة الوطنية للسكك الحديدية.

وتدرج هذه الأشغال ضمن برنامج تهيئة وتجديد خطوط السكة الحديدية لضاحية الجزائر، وهي تعرف تقدما كبيرا، حسب ما أوضحه البيان.

وقد تمّ في إطار هذه الأشغال “تغيير حجر الرص والحصى والعوارض الحديدية منتهية الصلاحية. وتعويضها بسكة حديدية جديدة، تسمح بسير القطارات بكامل حمولتها وبكل سلامة وسرعة وأمان”.

وستسمح هذه التغييرات بتقليص مدة الرحلات على مستوى المقطع المذكور، مع ضمان عبور القطارات بشروط أمان وسلامة عالية.

وعبّرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في ختام البيان عن “اعتذارها عن أي إزعاج ناجم عن هذه الأشغال الضرورية”.