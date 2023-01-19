أكثر من 5.000 شركة ناشئة في الجزائر

تحصي الجزائر أكثر من 5.000 شركة ناشئة، حسب ما كشف عنه وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد.

وقال الوزير في لقاء الحكومة مع الولاة يوم الخميس، إن مصالحه تسجّل أكثر من 5.000 مؤسسة ناشئ. وقد حازت أكثر من 1.100 شركة منها على علامة شركة ناشئة أو مشروع مبتكر.

كما ارتفع عدد حاضنات الأعمال الناشطة في الجزائر، من 14 إلى 60 حاضنة بين سنتي 2020 و2023. واعتبر الوزير وليد هذه الأرقام “استثنائية وتبعث على الفخر”.

وحول تمويل المشاريع الناشئة، أوضح الوزير أن الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة، تمكّن من جمع ما قيمته 58 مليار دينار، من الصناديق الاستثمارية على مستوى ولايات البلاد.

وسيزيد هذا الحاصل من استثمارات الصندوق في الشركات الناشئة بشكل معتبر. علمًا أن المشروع الناشئ الواحد يحصل على استثمار يتراوح بين 5 ملايين و150 مليون دينار، يضيف الوزير.