أكسيوس: ترامب يدرس السيطرة على جزيرة خرج

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن أربعة مصادر وصفها بالمطلعة أن إدارة ترامب تدرس خططاً لاحتلال أو حصار جزيرة خرج الإيرانية للضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز .

وأشارت مصادر الموقع إلى أن الجيش الأمريكي لن يشن هذه العملية إلا بعد أن يُضعف القدرات العسكرية الإيرانية في محيط مضيق هرمز.

وقال مصدر مُطّلع : “نحتاج إلى نحو شهر لإضعاف الإيرانيين أكثر بالضربات، والسيطرة على الجزيرة، ثم الضغط عليهم بقوة واستخدامها في المفاوضات”.

وأكد أنه في حال الموافقة على هذه العملية، فإنها ستتطلب أيضاً إرسال المزيد من القوات. ثلاث وحدات من مشاة البحرية في طريقها إلى المنطقة.

مقالات ذات صلة
مخاوف جديّة بشأن “تطهير عرقي” في الضفة الغربية

الاحتلال يمنع أداء صلاة العيد في المسجد الأقصى

عراقجي للأمريكيين: أنتم تدفعون ضريبة ‘إسرائيل أولا”

باحث فلسطيني يحذّر من تحضير الاحتلال لفرض “تغييرات مصيرية” في المسجد الأقصى

إصابة منشأة قريبة من محطة “بوشهر” النووية في إيران

لجنة الأهلة تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر 1447ه في الجزائر

