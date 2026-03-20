أكسيوس: ترامب يدرس السيطرة على جزيرة خرج

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن أربعة مصادر وصفها بالمطلعة أن إدارة ترامب تدرس خططاً لاحتلال أو حصار جزيرة خرج الإيرانية للضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز .

وأشارت مصادر الموقع إلى أن الجيش الأمريكي لن يشن هذه العملية إلا بعد أن يُضعف القدرات العسكرية الإيرانية في محيط مضيق هرمز.

وقال مصدر مُطّلع : “نحتاج إلى نحو شهر لإضعاف الإيرانيين أكثر بالضربات، والسيطرة على الجزيرة، ثم الضغط عليهم بقوة واستخدامها في المفاوضات”.

وأكد أنه في حال الموافقة على هذه العملية، فإنها ستتطلب أيضاً إرسال المزيد من القوات. ثلاث وحدات من مشاة البحرية في طريقها إلى المنطقة.