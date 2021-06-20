أمين غويري يبتعد من الديكة ويقترب من الخضر

بعد قرار نيس بمنعه من المشاركة في أولمبياد طوكيو

رفض نادي نيس السماح لأمين غويري المشاركة مع منتخب أمال فرنسا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في شهر جويلية القادم، وهو من شأنه أن يغير المسار الدولي للاعب الذي قد يختار المنتخب الوطني عن قريب.

وتلقى أمين غويري، الذي أجل من قبل مناقشة إمكانية تمثيل المنتخب الوطني على الصعيد الدولي بدلا من فرنسا، صدمة قوية بعد أن حرمه نادي نيس من المشاركة مع “الديوك” في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر إقامتها في طوكيو هذا الصيف.

ووفق مصادر من وكالة الأنباء الفرنسية، فإن نادي الجنوب الفرنسي رفض السماح لنجمه بالمشاركة في الألعاب الأولمبية باليابان، بسبب تزامن الدورة مع تحضيرات الفريق للموسم الجديد. ومن حق نيس منع غويري أو أي لاعب في صفوفه من المشاركة في الأولمبياد، باعتبار أن مسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية تتواجد خارج أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم،وبالتالي فهو غير ملزم بترك غويري للمنتخب الأولمبي الفرنسي.

ويكون قرار إدارة نيس قد أبعد أمين غويري عن طموحاته بسلق سلم منتخب فرنسا الأول، بعدما أن كان يتطلع للمشاركة في الألعاب الأولمبية، على أمل الفوز بالميدالية الذهبية مع “الديكة”، حتى يختصر الطريق أمامه إلى المنتخب الفرنسي الأول.

وأجل لاعب أولمبيك ليون سابقا، الحسم في مسألة المنتخب الذي سيمثله مستقبلا بسبب رغبته في المشاركة في دورة طوكيو.

وبإمكان “غويري” تغيير جنسية الكروية من فرنسية إلى جزائرية، باعتباره لم يسبق له تمثيل “الديكة” على مستوى المنتخب الأول في أي مناسبة، علما أن كلا والديه جزائريين وما يربطه بفرنسا هي جنسية والديه وحق الأرض على اعتبار أنه من مواليد فرنسا.

وتألق أمين غويري بشكل لافت خلال النسخة الأخيرة من البطولة الفرنسية، وساهم في 19 هدفا ما بين صناعة وتسجيل خلال إجمالي 34 مباراة شارك فيها.سبق للناخب الوطني،جمال بلماضي، أن عبر عن رأيه بشـأن أمين غويري،مشيرا إلى أنه لاعب جيد سيفيد الخضر بشرط أن يختار لنفسه وبقناعة المنتخب الوطني.

ل. ط