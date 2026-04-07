“أوريدو الجزائر” تطلق الطبعة الـ19 من مسابقة “نجمة الإعلام”

حول الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس

أعلنت “Ooredoo” الجزائر عن إطلاق الطبعة التاسعة عشرة من مسابقة “نجمة الإعلام”، التي خُصصت هذه السنة لموضوع “تأثير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الجيل الخامس على التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر”، حسب ما أفاد به بيان للمؤسسة صدر الثلاثاء.

وأوضح البيان أن آجال استقبال الترشيحات تمتد إلى غاية 30 يونيو المقبل، حيث يمكن للصحفيين في مجالات الصحافة المكتوبة ووسائل الإعلام الإلكترونية، إلى جانب البرامج الإذاعية والتلفزيونية، إيداع ملفاتهم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للمسابقة أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأعمال المشاركة، التي نُشرت أو بُثت خلال الفترة الممتدة من 15 أغسطس الماضي إلى 30 يونيو 2026، ستخضع لتقييم لجنة تحكيم مستقلة تضم مختصين في الإعلام وخبراء في التقنيات الرقمية، مضيفًا أن هذه الطبعة ستشهد إعادة تقييم معتبرة للجوائز المالية.

وبالمناسبة، أكد المدير العام للمؤسسة، روني طعمه، أن هذه الدورة تعكس التزام الشركة بتوفير فضاء تنافسي نوعي يمكّن الصحفيين الجزائريين من إبراز قدراتهم التحليلية ومواكبتهم للتحولات التكنولوجية، لاسيما من خلال إدماج تكنولوجيا الجيل الخامس إلى جانب الذكاء الاصطناعي ضمن موضوع المسابقة، بما يشجع على تناول معمق لهذه القضايا ذات الأثر المتزايد على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.