أول تعليق من حزب الله بعد إعلان وقف إطلاق النار

قال “حزب الله” اللبناني، الأربعاء، إنه يقف اليوم على أعتاب “نصر تاريخي”، داعيا اللبنانيين من سكان الجنوب للانتظار حتى الإعلان رسميا عن وقف إطلاق النار.

وفي أول تعليق للحزب على إعلان وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة لمدة أسبوعين، وسط تضارب بشأن شموله لبنان قال: “نقف اليوم على أعتاب نصر تاريخي كبير، سيتحقق بفضل تضحيات المجاهدين ودماء الشهداء وثباتكم وصبركم الذي لا مثيل له.”

وخاطب الحزب اللبنانيين قائلا: “ندعوكم في هذه اللحظات المصيرية إلى مزيد من الصبر والثبات والانتظار، وعدم التوجه إلى القرى والبلدات والمناطق المستهدفة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت قبل صدور الإعلان الرسمي النهائي لوقف إطلاق النار في لبنان.”

وأرجع ذلك إلى أن “هذا العدو الغادر والهمجي الذي يسعى إلى الهروب من صورة هزيمته، قد يلجأ إلى محاولات غدر لصناعة مشهد وهمي يوحي بأنه حقّق إنجازا لم يستطع نيله في الميدان.”

بدوره، طلب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأربعاء، من الوساطة الباكستانية التواصل مع الولايات المتحدة للضغط على الكيان الصهيوني كي تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

وثمة تضارب بشأن ما إذا كان لبنان مشمولا بهدنة لمدة أسبوعين أعلنتها الولايات المتحدة وإيران فجر الأربعاء، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران.