“أيت نوري” يتعرض لخيبة أمل ويفكر في الخضر

صدم لإبعاده من قائمة الديكة في كأس أوروبا

تعرض اللاعب الفرانكو-جزائري، ريان أيت نوري، لصدمة من عدم استدعائه لقائمة منتخب فرنسا للشباب، من أجل المشاركة في كأس أمم أوروبا لأقل من 23 عاما، بين 29 ماي و 6 جوان في سلوفينيا.

وأفادت مصادر إعلامية، أن لاعب ويلفرهمتون، ريان أيت نوري، أظهرردة فعل عنيفة جراء إقصائه من تشكيلة الديكة التي ستخوض بطولة كأس أمم أوروبا، حيث قام المهاجم الشاب صاحب 19 عاما بحذف العلم الفرنسي من حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

وأصيب “أيت نوري” بخيبة أمل كبيرة من منتخب فرنسا عقب عدم اختياره ضمن تعداد الديكة الذي سيخوض بطولة كأس أمم أوروبا لأقل من 23 عاما،خاصة إنه كان ينتظر دعوة من منتخب فرنسا بعد العروض التي قدمها هذا الموسم مع الفريق الأول لويلفرهمتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت ذات المصادر، إلى أن “أيت نوري” يفكر في تغيير جنسيته الرياضية بعد هذه الصدمة، وقد يلجأ قريبا إلى خياره الثاني المنتخب الوطني حيث سيستخرج وثائقه الجزائرية وينتظر التفاتة من الناخب الوطني جمال بلماضي، هذا الأخير كان يتابعه في الفترة السابقة عندما سطع نجمه مع نادي أونجي ، لكن تغاضى عنه بعد أن اكتشف ميوله في تمثيل منتخب فرنسا.

وسبق، لآيت نوري، أن تحدث عن طموحاته بالمشاركة مع منتخب فرنسا للشباب في دورة الألعاب الأولمبية في اليابان، وهو ما يدل على ولائه للديكة رغم درايته بالاهتمام الذي كان يحظى به من قبل الناخب الوطني جمال بلماضي، الذي أبدى إعجابه بمستوياته في العديد من المناسبات.

تجدر الإشارة، إلى أن قائمة منتخب فرنسا للشباب ضمت اللاعب الفرانكو-جزائري، أمين غويري، لاعب نادي نيس الذي سيخوض بطولة كأس أمم أوروبا مع الديكة، وتأجل مرة أخرى موعد انضمام للمنتخب الوطني ولن يكون حاضرا في التربص القادم للخضر في شهر جوان، الذي تتخلله ثلاث مباريات ودية أمام منتخبات موريتانيا ومالي وتونس.