إدارة غالاتسراي تصر على التخلص من فيغولي

شارك لشوط واحد فقط في مباراة الأحد

لا زالت إدارة نادي غالاتسراي التركي تبحث عن الطريقة المناسبة للتخلص من الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، بعد أن منحها المدرب فاتيح تيريم الضوء للقيام بهذه الخطوة، شهران فقط بعد أن حاربها من أجل الإبقاء على النجم الجزائري في صفوف النادي، قبل أن يتحول الأخير إلى الضحية الأولى بسبب النتائج السلبية للنادي الأصفر والأحمر، بدليل أنه شارك لشوط واحد فقط، أول أمس، في لقاء غوتزيبي قبل أن يتم استبداله مباشرة بعد نهاية الشوط الأول.

وكان فيغولي تعرض لانتقادات إعلامية وجماهيرية واسعة بسبب مستوياته غير المستقرة مع الفريق هذا الموسم، فبعد أن بدأه بقوة شهر أوت الماضي، تراجع مردوده عقب تعرضه للإصابة مع المنتخب الجزائري، ما أثر بشكل مباشر على مستوياته مع غالاتسراي.

وقال موقع “فوتوماك” التركي إن إدارة النادي الأصفر والأحمر تسعى لاستنساخ تجربة التخلص من النجم الكولومبي الشهير، رادامل فالكاو، من أجل إنهاء تعاقدها مع الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، شهر جانفي المقبل، أي قبل 6 أشهر من نهاية عقده رسميا مع الفريق، وبطريقة ودية من أجل تفادي أي شكوى من لاعب منتخب الجزائر لدى لجنة المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وتتضمن خطة إدارة النادي التركي تسديد الرواتب المتأخرة للنجم الجزائري دفعة واحدة، كتسوية لإنهاء التعاقد معه بطريقة ودية وتحرير منصبه لجلب لاعب أجنبي آخر للنادي خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وهو الإجراء الذي تم توظيفه في وقت سابق لإنهاء عقد النجم الكولومبي فالكاو، في حين لا يعرف موقف فيغولي من هذه التسوية المحتملة، وهو الذي رفض الرحيل عن الفريق لرغبته في الحفاظ على امتيازاته المالية وراتبه السنوي الكبير المقدر بـ3.8 ملايين يورو.