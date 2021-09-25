المشاكل تلاحق فيغولي مرة أخرى مع غالاتسراي التركي

نحو رحيله خلال الميركاتو الشتوي

يستعد المدير الفني لنادي غالاتسراي التركي، فاتيح تيريم، للقيام بثورة في النادي خلال فترة التحويلات الشتوية المقبلة، بسبب تراجع مستويات بعض اللاعبين وتسجيل الفريق لبداية موسم كارثية مقارنة بأهدافه وطموحاته الموسمية المعتادة، حيث يحتل المركز 11 في جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز برصيد 6 نقاط فقط.

وتواجد فيغولي ضمن قائمة المغضوب عليهم من طرف المدرب فاتيح تيريم، بعد تسجيل غالاتسراي لخسارتين على التوالي في “السوبر ليغ” أمام ناديي ألانيا سبور وقيصري سبور، خاصة أن السقوط أمام الأخير كان بثلاثية نظيفة، ما عرّض النادي لانتقادات جماهيرية واسعة، وكان فاتح تيريم قال في تصريحات لصحيفة “حريات” تعليقا على مردود بعض اللاعبين: “بعض اللاعبين لم يستغلوا الفرص التي منحت لهم”، وتابع: “كنت أنتظر منهم مجهودات وقتالية أكبر..كان عليهم تبليل قميصهم”، قبل أن تشير ذات الصحيفة إلى أن المدرب التركي الشهير يقصد بعض الأسماء منهم الدولي الجزائري سفيان فيغولي، والمصري مصطفى محمد والتركي يادلين.

من جهة أخرى، كان فيغولي قدم مستويات جيّدة في بداية الموسم الجاري لكن مردوده تراجع بمرور المباريات، لا سيما في ظل معاناته من كابوس الإصابات، علما أن إدارة نادي غالاتسراي كانت ترغب في التخلص من فيغولي الصيف الماضي بسبب مشكلة راتبه السنوي الكبير، لكن تيريم رفض ذلك ودافع عن لاعبه وقرر منحه فرصة جديدة، قبل أن تنقلب المعطيات بسبب البداية الكارثية لغالاتسراي في الدوري التركي الممتاز.