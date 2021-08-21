إدارة نابولي تخطط لتمديد عقد وناس إلى غاية 2026

في حال فشل مفاوضات تحويله إلى ناد آخر

لا زالت إدارة نادي نابولي الإيطالي تبحث عن غلق ملف نجمها الجزائري، آدم وناس، بالطريقة التي يكون فيها النادي المستفيد الأكبر، وهي التي وقفت حائرة بين قرار بيعه بحكم انتهاء عقده صيف العام المقبل، أو الإبقاء عليه بعد تألقه وإعجاب المدرب الجديد، لوتشيانو سباليتي، بإمكاناته، وفي الوقت الذي هي فيه بحاجة ماسة للأموال.

وتحصل وناس على العديد من العروض لتغيير الأجواء، منها من رفضها هو ومنها من رفضتها إدارة نادي نابولي لعدم وصولها إلى طموحاتها المالية، ومن بين الأندية التي أبانت عن رغبتها في ضم جناح “محاربي الصحراء”، نجد ساسولو وفيورنتينا وأودينيزي ومونزا الإيطالية وأولمبيك مرسيليا الفرنسي ونادي مونتريال الكندي، وناديي غالاتسراي وفينرباتشي التركيين.

إلى ذلك، دخل نادي تورينو خلال الساعات الأخيرة بقوة في محاولة لضم الدولي الجزائري، حيث يستعد لتقديم عرض مغر لإدارة نابولي، حسب ما أوردته صحيفة “توتو سبور”، على أمل الفوز بخدمات الجزائري خلال الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي، نفس المصدر ذكر بأن إدارة نادي نابولي حددت مبلغ 15 مليون يورو كقيمة نهائية لتسريح لاعبها الجزائري، ولن ترضى بمبلغ أقل من ذلك، وهي التي تبحث عن مداخيل لتمويل صفقات جديدة في آخر ساعات الميركاتو الصيفي.

من جهة أخرى، كشف موقع “كالتشيو نابولي 24” بأن إدارة الرئيس أوريليو دي لاورونتيس قررت تجديد عقد آدم وناس لمدة أربع سنوات جديدة، في حال فشل محاولات بيعه خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى تضمن حقوق النادي وعدم رحيل الجزائري مجانا الصيف المقبل، وينتهي عقد وناش شهر جوان 2022 وفي حال التمديد سيمتد العقد الجديد إلى صيف عام 2026، ولن تكون مفاوضات التمديد سهلة لإدارة نادي نابولي لأن لاعب منتخب الجزائر سيطالب برفع راتبه السنوي، المقدر حاليا بمليون يورو، وهو رقم متواضع يسعى وناس لتحسينه، خاصة أنه سيمدد لأربع سنوات كاملة.

يجدر الذكر أن جماهير نادي نابولي الإيطالي تقود حملة في وسائط التواصل الاجتماعي للإبقاء على وناس في صفوف النادي، حيث ترفض رحيله بأي شكل من الأشكال، وهو الذي أبان عن مستويات كبيرة خلال فترة التحضيرات الموسمية واللقاءات الودية، خاصة عقب تألقه في لقاء بايرن ميونيخ الودي وصناعته لهدفين، قبل أن يبرز مرة أخرى في ودية بيسكارا، أين سجل هدفا بطريقة رائعة جدا، جعلت الجماهير تتوقع تألقه في نابولي خلال الموسم الجديد إن حظي بالثقة اللازمة.