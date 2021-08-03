خلاف بين المدرب والرئيس بسبب آدم وناس

أولمبيك مرسيليا:

كشفت مصادر إعلامية فرنسية عن خلاف بين مدرب أولمبيك مرسيليا ورئيسه، حول انتداب الجناح الطائر للمنتخب الوطني، آدم وناس، خلال فترة التحويلات الصيفية الجارية.

وأوضح موقع “لو 10 سبور” أن الرجل القوي في نادي أولمبيك مرسيليا، وهو الرئيس بابلو لونغوريا، يواجه معارضة من المدرب الأرجنتيني، جورج سان باولي، بشأن ضم مهاجم الخضر، آدم وناس، إلى صفوف نادي عاصمة الجنوب الفرنسي.

وبحسب ذات المصدر، فإن المسؤول الأول عن العارضة الفنية لأولمبيك مرسيليا، سان باولي، يريد انتداب مواطنه لاعب بوكاجونيور، كريستيان بافون، حيث استخدم سلطته الفنية على الفريق للاعتراض على خيار رئيس النادي لونغوريا. هذا الأخير، معجب جدا باللاعب الجزائري، آدم وناس، وهو مصمم على استقدامه من أجل تعزيز الخط الأمامي لأولمبيك مرسيليا، خاصة أنه كان حاسما جدا في انتدابات هذه الصائفة وفرض عدة لاعبين.

بالمقابل، هناك تضارب في المصادر بخصوص حاجة مدرب نابولي، سباليتي، إلى آدم وناس، ضمن تشكيلته، بين من يتحدث عن رغبة المسؤول الفني وإدارة نابولي في التخلي عن لاعبه الجزائري في حالة تقدم أي فريق بعرض انتدابه، علما أنه ما زال مرتبطا مع نابولي بعقد حتى جوان 2022. في حين، أشارت مصادر أخرى إلى تمسك المدرب سباليتي بلاعب الخضر الذي سيكون ورقة رابحة للنادي هذا الموسم.