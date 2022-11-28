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الجزائر

إدانة جمال ولد عباس بـ 4 سنوات حبسا نافذا في قضية فساد

الشروق أونلاين
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إدانة جمال ولد عباس بـ 4 سنوات حبسا نافذا في قضية فساد
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جمال ولد عباس

أدانت الغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر، وزير التضامن السابق جمال ولد عباس بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ 4 ملايين دينار لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد لاسيما تبديد واختلاس أموال عمومية.

كما أصدرت الغرفة أيضا حكما يقضي بمصادرة ممتلكات جمال ولد عباس.

يذكر أن القطب الجزائي المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد  كان قد أدان في شهر أوت الفارط الوزير السابق، جمال ولد عباس، بـ 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية وذلك في إطار محاكمته في هذه القضية.

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