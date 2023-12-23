إسرائيل تشدِّد قبضتها على الضفة الغربية

تدهورت الأوضاع في الضفة الغربية بشكل حاد في الأسابيع التي تلت الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقد شن الجيش الإسرائيلي غارات عديدة تسببت، إلى جانب أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، في خسائر فادحة، وفي الوقت نفسه أغلق الجيش المنطقة، وأغلق الطرق وفرض قيودًا على الحركة الداخلية، وقام أيضًا بقمع شديد على حرية التعبير السياسي الفلسطيني، وفي الوقت الذي يعاني الاقتصاد من الشلل وذلك بسبب التكلفة المرتفعة بشكل خاص لموسم قطف الزيتون الذي يجري في شهري أكتوبر ونوفمبر.

ويخشى سكان الضفة الغربية أن الأسوأ قادم وإنهم عالقون بين الاحتلال المتعمق والعنف المتصاعد من جانب الجيش والمستوطنين، ومن ناحية أخرى، الغياب التام للقيادة السياسية أو الأفق السياسي، مما يتركهم من دون أي وسيلة حقيقية للتحقّق من التصرفات الإسرائيلية.

الوضع متوتر للغاية، فقد أثار هجوم 7 من أكتوبر غضب المستوطنين والجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية، وأدى غضبهم إلى تفاقم أعمالهم ضد السكان الفلسطينيين، ومن ناحية أخرى أدت الحرب في غزة إلى صرف انتباه العالم عن أحداث الضفة الغربية المحتلة، ومنحهم حرية أكبر للتصعيد على نحو كان من المرجح أن يثير إدانة دولية أسرع وأقوى في الماضي.

قام المستوطنون أيضًا بتهجير خمسة عشر تجمُّعًا فلسطينيًّا قسرًا، تضم 111 أسرة أو 905 أشخاص، 356 منهم أطفال، في وادي السيق وجنوب جبل الخليل وعين سامية بالقرب من رام الله وفي مناطق غور الأردن، وكلها في المنطقة (ج)، التي تشكل 60 في المائة من الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية. وفي الأجزاء الشمالية من المنطقة (ج)، جابوا البلدات والقرى ووزَّعوا منشورات تهدد بطرد السكان الذين يرفضون المغادرة الطوعية، في حين وقف جيش الاحتلال الإسرائيلي موقف المتفرج بشكل سلبي خلال مثل هذه الأعمال وهو يحميها في الأغلب.

وقد قتل الجنود الإسرائيليون، وفي بعض الحالات، المستوطنون، أكثر من 227 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ليصل إجمالي القتلى في عام 2023 حتى الآن إلى أكثر من 426، وهو أكثر بكثير من 170 شخصًا قتلوا في عام 2022، وهو العام الذي أعلنت الأمم المتحدة أنه العام الأكثر دموية منذ عام 2006. ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر أيضًا اعتقل الجيش الإسرائيلي 3290 فلسطينيًا من الضفة الغربية وهو غالبًا ردٌّ على منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الدعم لحماس أو المقاومة المسلحة، ولكن في بعض الأحيان مجرد تعاطف مع محنة السكان في قطاع غزة.

وتزعم السلطات الإسرائيلية أن العديد من هؤلاء المعتقلين هم أعضاء في حماس أو الجهاد الإسلامي، ومع ذلك، فمن بين المعتقلين العديد من الشخصيات السياسية البارزة، مثل عهد التميمي وعمر عساف اللذين لا ينتميان إلى أي حزب.

ويداهم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله، المركز الإداري للسلطة الفلسطينية، بشكل شبه يومي، وقد أصبحت هذه العمليات أكثر تدميرا، وألحقت أضرارا أكبر بالمنازل والشركات.

في كثير من الأحيان، يبدو الضرر بلا مبرر، كما هو الحال عندما دمرت إسرائيل الطرق في المخيمات والمدن الفلسطينية كما حصل في مدينة جنين ومخيمها، وقد هدم جيش الاحتلال وسرق “حصان جنين”، وهو تمثال في مخيم جنين يرمز إلى الحرية، أقامه فنان ألماني والسكان لإحياء ذكرى مجزرة جنين عام 2002، وهدمت بوابة المخيم المقوسة بالجرافات وارتكب الجنود الإسرائيليون أعمال تدمير مماثلة في مناطق حضرية فلسطينية أخرى مكتظة بالسكان في الضفة الغربية.

وإلى جانب هذه الحملة، هناك إجراءات الإغلاق المكثفة التي تجعل العديد من الفلسطينيين محبوسين في مدنهم وقراهم وتسيطر إسرائيل على الطرق السريعة الرئيسية في الضفة الغربية ومعظم الطرق الفرعية التي تربط المدن والقرى الفلسطينية، وقد أغلق الجيش نقاط التفتيش المعتادة على شرايين الطرق الرئيسية، وأوقف أي حركة عبرها، في حين ظهرت العديد من نقاط التفتيش الجديدة، التي يديرها المستوطنون. كما قامت ميليشيات المستوطنين التي تحرس المستوطنات بمحاصرة القرى الفلسطينية باستخدام السواتر الترابية والكتل الإسمنتية والبوابات الحديدية، إلى جانب نقاط التفتيش التابعة لها في بعض الأحيان، وأي فلسطيني يسافر على الطرق يتعرض لخطر هجوم المستوطنين.

من بين 202 هجوم خطير للمستوطنين سجلتها الأمم المتحدة (بمعدل سبعة هجمات يوميًا، وهي زيادة كبيرة مقارنة بمستوى ما قبل 7 أكتوبر البالغ ثلاثة هجمات يوميًا)، كان 28 هجومًا موجهًا بشكل أساسي على الأشخاص، و141 هجومًا بشكل أساسي على الممتلكات، و33 هجومًا آخر على كل من السكان والممتلكات معا.

أخبار ما يجري على الأرض محدودة، بسبب القيود التي يفرضها الجيش على الحركة والمضايقات المتكرِّرة للصحافيين، هناك الآن معلومات أكثر مما كانت عليه في الأسبوع الأول بعد 7 أكتوبر، لكنها لا تزال أقل من ذي قبل. وتعتمد منظمات المجتمع المدني التي تراقب الوضع على المتطوعين المحليين، إذ لا يستطيع موظفوها السفر بحرية.

وقد شهدت الضفة الغربية حشدًا كبيرًا للمستوطنين منذ 7 أكتوبر وقامت الحكومة الإسرائيلية بتجنيد متطوعين من سكان المستوطنات لتشكيل ميليشيات في الضفة الغربية والقدس الشرقية والمدن الإسرائيلية المختلطة، حيث يعيش السكان اليهود والعرب جنبًا إلى جنب، وقد أطلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن غفير، وهو نفسه وزير استيطاني يميني متطرف، على هذه الميليشيات اسم “فرق الأمن” بشكل ملطّف، بالإضافة إلى ذلك، فإن معظم الجنود المنتشرين الآن في الضفة الغربية هم من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم للتعبئة بعد 7 أكتوبر، ويقال إن العديد منهم يأتون من المستوطنات نفسها.

ومن بين الفلسطينيين الـ227 الذين قُتلوا في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ 7 أكتوبر، قتل المستوطنون ثمانية (مقارنة بستة منذ بداية عام 2023 واثنين في عام 2022). من بين 202 هجوم خطير للمستوطنين سجلتها الأمم المتحدة (بمعدل سبعة هجمات يوميًا، وهي زيادة كبيرة مقارنة بمستوى ما قبل 7 أكتوبر البالغ ثلاثة هجمات يوميًا)، كان 28 هجومًا موجهًا بشكل أساسي على الأشخاص، و141 هجومًا بشكل أساسي على الممتلكات، و33 هجومًا آخر على كل من السكان والممتلكات معا.

كما قام المستوطنون أيضًا بتهجير خمسة عشر تجمُّعًا فلسطينيًّا قسرًا، تضم 111 أسرة أو 905 أشخاص، 356 منهم أطفال، في وادي السيق وجنوب جبل الخليل وعين سامية بالقرب من رام الله وفي مناطق غور الأردن، وكلها في المنطقة (ج)، التي تشكل 60 في المائة من الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية. وفي الأجزاء الشمالية من المنطقة (ج)، جابوا البلدات والقرى ووزَّعوا منشورات تهدد بطرد السكان الذين يرفضون المغادرة الطوعية، في حين وقف جيش الاحتلال الإسرائيلي موقف المتفرج بشكل سلبي خلال مثل هذه الأعمال وهو يحميها في الأغلب. والأمر يزداد صعوبة بعد 7 أكتوبر، وقد كان عنف المستوطنين يتزايد بالفعل في حين تسببت غارات الجيش في أضرار جسيمة سواء من حيث الخسائر البشرية أو في الممتلكات، لكن الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون في حياتهم اليومية وصلت إلى مستوى جديد.

إن أي شكل من أشكال حرية الحركة أو وسائل النقل العامّ في الضفة الغربية لم يصبح مرهِقًا فحسب، بل أصبح خطيرًا أيضًا، بسبب الإغلاق وعنف المستوطنين، وقد مُنع أكثر من 100.000 فلسطيني من الضفة الغربية يعملون في إسرائيل من الدخول إليها، ونتيجة لذلك فقدوا دخلهم وتحوّلت معظم المدارس والجامعات إلى التدريس عبر الإنترنت حرصًا على سلامة الطلاب، لقد توقفت التِّجارة الطبيعية، ولا يمرُّ أي شيء تستورده الضفة الغربية عبر إسرائيل ويؤدي ذلك إلى النقص في المواد الغذائية والمستلزمات في بعض المناطق مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، بما في ذلك أسعار سلع مثل الدجاج، إذ تعاني المناطق القريبة من مزارع الدجاج من الوفرة في حين تعاني المناطق البعيدة من الندرة. كما أدت هجمات المستوطنين المتزايدة إلى عدم قدرة العديد من المزارعين على الوصول إلى أراضيهم أو رؤية محاصيلهم مدمرة.

ويضاف إلى ما سبق، أنّ أحد المخاوف الرئيسية للعديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية هو الظروف داخل السجون الإسرائيلية، حيث يوجد حاليًا نحو 7000 أو أكثر من الفلسطينيين المحتجزين هناك. ومنذ 7 أكتوبر، أصبحت هذه الظروف أسوأ بكثير، مع زيادة في حدوث التنكيل وشدة الضرب وغيره من أشكال التعذيب، وقد تُوفي ما لا يقل عن ستة فلسطينيين اعتُقلوا في الحملة الحالية في السجون الإسرائيلية وأفاد سجناء آخرون بوجود كسور في العظام والأسنان. وبحسب ما ورد قام المحققون أيضاً بتعذيب المعتقلين للضغط على أقاربهم لحملهم على الاستسلام.

كل هذه الممارسات كانت شائعة قبل 7 أكتوبر، لكنها الآن تبدو أكثر انتشارا وعنفا، وأدت مقاطع الفيديو الخاصة بتعذيب الفلسطينيين على أيدي الجنود والمستوطنين إلى تعميق مخاوف أولئك الذين لديهم أقارب في السجون الإسرائيلية.

بالإضافة إلى الصدمة والمفاجأة التي شعر بها العديد من الفلسطينيين بسبب هجمات 7 من أكتوبر، سواء بسبب عدد القتلى، بما في ذلك بين المدنيين الإسرائيليين، أو حقيقة أن حماس تمكنت من اختراق دفاعات إسرائيل بشكل كامل واجتياح وحدات من الجيش الإسرائيلي، كان السكان خائفين أيضًا، من الكيفية التي قد تعاقبهم بها إسرائيل بشكل جماعي على ما حدث من هجمات، ومنذ البداية، أدركوا أن حجم هجوم حماس، وارتفاعَ عدد القتلى الإسرائيليين، وردَّ الفعل الأولي من جانب حلفاء إسرائيل الغربيين، من شأنه أن يطلق العنان لرد فعل إسرائيلي لم يكن حتى لحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل أن تتخيله من قبل واستعدّوا للأسوأ، ليس فقط فيما حدث بقطاع غزة ولكن أيضًا في الضفة الغربية، حيث توقعات في أن إسرائيل تؤوي خططًا لطرد الفلسطينيين إلى الأردن بعد أن ترغم الفلسطينيين في غزة على اللجوء إلى مخيمات في صحراء سيناء المصرية، وفي ظل حديث الساسة الإسرائيليين عن “النكبة الثانية”، في إشارة إلى الطرد الجماعي وفرار الفلسطينيين في عام 1948، والذي بدا وكأنه يشير إلى نية إسرائيل المبيَّتة في ذلك.

ودفعت هذه المخاوف وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إلى تحذير إسرائيل من أن حكومته ستعتبر أي محاولة لطرد الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية بمثابة إعلان حرب. وبينما التزمت الحكومات الغربية الصمت إلى حد كبير في مواجهة العمليات الإسرائيلية التي تقتل الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء وتدمر جزءًا كبيرًا من غزة، فإن الغضب والشعور باليأس المطلق من أن الأمور سوف تتحسن، يتزايد بشكل واضح، الأمر الذي يمكن أن يغذي المزيد من أعمال العنف ويصعِّد المقاومة.