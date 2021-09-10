إشادة إيطالية بآدم وناس وتوقعات بنجاحه هذا الموسم

تألق في كل خرجاته مع نادي نابولي

أظهر الدولي الجزائري، آدم وناس، نجم نادي نابولي الإيطالي مرة أخرى أحقيته بالحصول على فرصته كاملة مع الفريق خلال هذا الموسم، بعد أن كان النقطة المضيئة الوحيدة لنادي الجنوب الإيطالي خلال المباراة الودية الماضية أمام نادي بينيفنتو، التي خسرها زملاء النجم الجزائري بخمسة أهداف لهدف، استمرارا لما قدمه خلال فترة التحضيرات الموسمية ومباراة جنوة في الدوري الإيطالي.

وأعد موقع “دايلي نيوز 24” الإيطالي تقريرا تحدث فيه عن الآمال الكبيرة المعلقة على آدم وناس هذا الموسم، ووصفه بالسلاح الجديد للمدرب لوتشيانو سباليتي، مشيرا إلى أن النجم الجزائري يهدد مكانة المهاجم المكسيكي، هيرفينغ لوزانو، الذي يعد لاعبا أساسيا في خيارات المدرب سباليتي، لكن مستوياته تراجعت مقارنة بتطور آدم وناس، الذي ينتظر أن يشكل خط الهجوم الأساسي لنابولي رفقة إنسيني وبوليتانو خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

إلى ذلك، قال نفس المصدر في تقريره إنه يمكن اعتبار الجزائري، آدم وناس، أفضل انتداب في سوق نابولي الصيفي “الفقير”، بالنظر لمشاكل النادي المالية التي حرمته من استقدام اللاعبين الذين كان بحاجة لهم، وكان قرار الاحتفاظ بوناس الذي لعب معارا خلال المواسم الأخيرة، وبتوصية من المدرب لوتشيانو سباليتي، أفضل قرار حسب موقع “دايلي نيوز 24″، خاصة بعد كل ما أظهره خريج أكاديمية نادي بوردو الفرنسي لحد الآن، ووصف التقرير الإيطالي وناس بـ”الجوكر” المثالي والسلاح الأبرز لنابولي، بعد أن اكتسب نضجا كرويا مع نادي كروتوني الموسم الماضي، وتجاوز بعض المشاكل المزاجية التي كانت سببا في عدم نجاحه في وقت سابق مع نابولي، في حين أن الثقة التي حصل عليها من سباليتي ستكون عاملا في تقديم وناس لمستويات جيّدة مع نابولي هذا الموسم.

من جهة أخرى، تابع التقرير التأكيد على أن لاعب “الخضر” لن يتأخر في خطف مكانة أساسية مع نابولي، وإزاحة المهاجم الدولي المكسيكي، هيرفينغ لوزانو، من التشكيلة الأساسية، مستندا إلى ما يقدمه وناس خلال المباريات الأخيرة، بدليل أنه كان أفضل لاعب في نابولي وغير المعني بالانتقادات الجماهيرية والإعلامية، عقب الخسارة الثقيلة أمام بينيفنتو وديا الاثنين الماضي، ووصف لاعب نادي نيس الفرنسي السابق بالنقطة المضيئة الوحيدة في نادي نابولي.