إشادة واسعة بآدم وناس ومطالب بإشراكه أساسيا في نابولي

بعد تألقه اللافت في مباراة جوفنتوس

أثنت وسائل الإعلام الإيطالية بشكل واسع على الدولي الجزائري، آدم وناس، نجم نادي نابولي ودوره المؤثر في فوز فريقه على نادي جوفنتوس، السبت الماضي، في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي بهدفين لهدف، مع بروز مطالب بضرورة الاعتماد على النجم الجزائري أساسيا في المواجهات المقبلة بعد أن تم توظيفه كـ”جوكر” ذهبي لحد الآن.

وكان وناس دخل بديلا مع بداية الشوط الثاني من قمة جوفنتوس، بعد أن أنهى الأخير المرحلة الأولى متقدما بهدف دون رد، وبالفعل ساهم في تغيير مجريات المقابلة رأسا على عقب، بإجماع وسائل الإعلام الإيطالية والمحللين وحتى مدرب نابولي، لوتشيانو سباليتي، الذين وصفوا نجم منتخب الجزائر بـ”مُفجّر” دفاعات اليوفي، هذا التحليل كان لصحيفة “لاغازيتا ديلو سبور” الإيطالية، التي أثنت بشكل كبير على دور النجم الجزائري في تغيير نتيجة مباراة نابولي واليوفي، وقالت إن نادي الجنوب الإيطالي كان غائبا في الشوط الأول ودخلها دون أسلحة حقيقية، في إشارة إلى افتقاده للحلول المناسبة لمجاراة جوفنتوس، مضيفة بأن المعطيات انقلبت رأسا على عقب بمجرد دخول آدم وناس.

إلى ذلك، وصف الصحفي الإيطالي، أومبيرتو شياريلو، بقناة “كنال 21″، مدرب نادي نابولي لوتشيانو سباليتي بـ”الجبّان”، لأنه لم يعتمد على آدم وناس من البداية، وقال: “كنت أنتظر قرارا شجاعا من قبل سباليتي قبل لقاء جوفنتوس، كنت أفضل أن يلعب وناس خلف أوسمين من البداية”، قبل أن يضيف: “سباليتي لم يملك تلك الشجاعة ونابولي عانى في المرحلة الأولى”، وأردف: “لكن بدخول وناس.. قام الأخير بسحق جوفنتوس”، في حين أشاد مدرب نادي نابولي، لوتشيانو سباليتي، بنجمه الجزائري ودوره في تغيير مجرى مباراة جوفنتوس، وقال في تصريحات إعلامية بعد اللقاء: “مع بداية الشوط الثاني قررت إشراك وناس كصانع ألعاب والنتيجة كانت مباشرة.. لقد قدم إضافة كبيرة للفريق”، وكان سباليتي من أشد المعارضين لرحيل وناس عن الفريق خلال سوق التحويلات الصيفية، وشدّد على ضرورة بقائه لإيمانه بأن النجم الجزائري سيكون سلاحه الرئيس هذا الموسم.