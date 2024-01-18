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الجزائر

إصدار طابع بريدي حول عضوية الجزائر في مجلس الأمن

الشروق أونلاين
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إصدار طابع بريدي حول عضوية الجزائر في مجلس الأمن
ح.م
الطابع البريدي الجديد

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يوم الخميس، ٳصدار طابع بريدي بمناسبة انتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن، بدء من 1 جانفي 2024.

ويظهر على الطابع البريدي، الذي أصبح أول طابع يصدر في السنة الجارية، موقع الجزائر في خريطة العالم، إلى جانب الراية الوطنية ورمز حمامة السلام.

وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في تصريح سابق، إن تشجيع الحلول السلمية المستدامة للأزمات، سيكون بين أولويات الجزائر خلال عضويتها بمجلس الأمن.

والتحقت الجزائر بداية من جانفي 2024، بـمجلس الأمن الدولي، كعضو غير دائم لمدة سنتين. إلى جانب كوريا الجنوبية، سلوفينيا، سيراليون، وغويانا.

وستنضمّ هذه الدول إلى كل من الإكوادور، اليابان، مالطا، موزمبيق، وسويسرا. إلى جانب الأعضاء الدائمين: الصين، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، روسيا، وفرنسا.

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