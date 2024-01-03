إصلاحات “السانكيام الجديد” تحت مجهر وزارة التربية

تكوين المفتشين والمديرين حول تعديلات الامتحان

أمرت وزارة التربية الوطنية، بالشروع في فتح النقاش مجددا حول امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، من خلال تسليط الضوء عليه، ببرمجة أيام تكوينية وإعلامية لفائدة المفتشين والمديرين، حول التعديلات الجديدة المدرجة على “السانكيام الجديد”، بعنوان الموسم الدراسي 2023/2024، خاصة أن لديهم مهلة 129 يوم بالضبط، حتى يحضروا كافة المدارس الابتدائية، لاستقبال المترشحين والشروع في تنظيم الاختبارات الكتابية المشتركة والتي ستشمل ست مواد وتمتد على مدار ثلاثة أيام.

وطلب المدير العام للتعليم قاسم جهلان، من مديري التربية للولايات، في منشور وزاري يحمل الرقم 369 مؤرخ في 31 ديسمبر المنصرم، الانطلاق في التحضير لتنظيم أيام تكوينية وإعلامية حول مستجدات امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي والمعروف باسم “السانكيام الجديد”، وذلك لفائدة مفتشي التعليم الابتدائي تخصص مواد، ومديري المدارس الابتدائية.

ولفت المسؤول الأول عن المديرية العامة للتعليم، في نفس التعليمة الصادرة بناء عن المنشور الوزاري رقم 355 المؤرخ في 17 ديسمبر 2023، إلى أن الهدف من برمجة هذه الأيام الإعلامية هو تكوين المفتشين ورؤساء المدارس الابتدائية، حول التعديلات المدرجة على امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، والذي سيُنظم في دورة ثانية على مرحلتين بعنوان السنة الدراسية الجارية.

وبالتالي، فالمرحلة الأولى، ستُخصص لبرمجة اختبارات أدائية وشفوية وأخرى كتابية حسب الميدان، في الفترة ما بين الـ14 أفريل و2 ماي القادمين، على أن تُخصص المرحلة الثانية للامتحان، لتنظيم اختبارات كتابية مشتركة في ست مواد تعليمية ويتعلق الأمر باللغة العربية، التاريخ، التربية الإسلامية، الرياضيات، اللغة الأمازيغية واللغة الفرنسية، في فترة مغلقة تبدأ في 12 ماي 2024 وتختتم في 14 منه.

إلى ذلك، دعا المدير العام للتعليم، إلى أهمية اغتنام فرصة عقد الأيام الإعلامية والتكوينية، لتسليط الضوء بشكل أعمق، على أدوات تحليل نتائج التلاميذ في امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، والذي بُرمج في دورته الأولى بعنوان السنة الدراسية 2022/2023، والعمل على إيجاد الآليات المثلى وأنجع السبل والتقنيات، لأجل استثمار تلك الحصيلة في المعالجة المهيكلة للتعلمات.

وأضاف قاسم جهلان، أن مهمة تأطير العمليات الإعلامية والتكوينية، ستُسند لعضو النواة الوطنية المشارك في الملتقى الوطني الذي عقد يومي 18 و19 ديسمبر الفائت، بالمعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية بولاية البليدة. في حين أشار إلى أنه تقرَّر إخضاع مفتشي التعليم الابتدائي، تخصص مواد، لتكوين يومي 8 و9 جانفي الجاري، على أن يستفيد مديرو المدارس الابتدائية من تكوين مقتضب سيبرمج لفائدتهم يومي 15 و16 منه.

جدير بالذكر أن مديري المدارس الابتدائية، مطالبون وجوبا بالقيام بمهمة استخراج قائمة التلاميذ المسجلين لإجراء الامتحان من النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للوزارة، يختمها ويوقّعها ويرسلها إلى مديرية التربية المعنية، في أجل أقصاه 25 جانفي الجاري، مع الحرص على تحيين هذه القائمة في الأرضية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أن يتم الشروع في إعداد مواضيع التقييمات الكتابية لامتحان “بديل السانكيام” في الفترة من 7 إلى 18 أفريل، ليتم البدء في عملية طبعها انطلاقا من تاريخ 21 أفريل على مدار 12 يوما؛ أي إلى غاية 2 ماي 2024.

إضافة إلى ذلك، فإن جميع تلاميذ أقسام الخامسة ابتدائي، معنيون باجتياز امتحان “السانكيام الجديد” في دورته الثانية، سواء الذين يزاولون الدراسة بمدرسة عمومية أو في مؤسسة تربية وتعليم خاصة، على أن يجتاز التلاميذ التقييمات الكتابية في مؤسساتهم التربوية، وتحت إشراف أساتذتهم.