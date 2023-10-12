إطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين الجزائر ودوالا في الكاميرون

أشرف الأمين العام لوزارة النقل محمد الحبيب زهانة يوم الخميس، على إطلاق الخط الجوي المباشر بين الجزائر و دوالا في الكاميرون، من خلال تسيير رحلة تجريبية على متن طائرة للخطوط الجوية الجزائرية.

وحسب بيان للوزارة، فقد جرت مراسم إطلاق الخط الجديد بحضور الأمين العام لوزارة النقل الكاميروني، وسفير الكاميرون بالجزائر، وسفير الجزائر لدى الكاميرون.

وفي كلمة له المناسبة، أكد زهانة “أهمية هذه الخطوة التي تأتي تتويجا لمساعي قيادتي البلدين، لفتح خط جوي مباشر للمساهمة في توطيد العلاقات الثنائية والشراكة في مختلف المجالات”.

ودعا زهانة شركة النقل الجوي الكاميرونية لفتح خط جوي مباشر نحو مطار الجزائر، الذي يعتبر “مطارا محوريا بامتياز، ومركز عبور دولي، يحوز على كل الشروط التقنية واللوجيستية، والبنية التحتية العصرية”، يقول المسؤول.