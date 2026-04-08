إطلاق الدورة الرابعة لجائزة “أشبال الثقافة” 2026

أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن إطلاق الدورة الرابعة لجائزة “أشبال الثقافة” لسنة 2026، في مبادرة ترمي إلى رعاية الطاقات الإبداعية الناشئة وتشجيع الأطفال واليافعين على التعبير الفني والأدبي. وتحمل هذه الدورة اسم الروائي الجزائري الراحل عبد الحميد بن هدوقة، تكريما لمسيرته الأدبية وإسهاماته البارزة في إثراء الساحة الثقافية الوطنية.

وتفتح الجائزة أبوابها أمام المواهب الشابة في مسارين رئيسيين؛ الأول خاص بالأعمال الفنية والتشكيلية، ويشمل الموسيقى والأداء، الفنون التشكيلية، النحت، الشريط المرسوم، فيما يضم المسار الثاني الأعمال الأدبية بمختلف أجناس السرد والشعر.

وتستهدف المنافسة فئتين عمريتين: “أطفال الإبداع” من 7 إلى 11 سنة، و”فتيان الإبداع” من 12 إلى 16 سنة، مع إتاحة المشاركة للجزائريين داخل الوطن وخارجه.

ويمكن للراغبين في خوض غمار هذه التجربة الثقافية إيداع أعمالهم مباشرة لدى مديرية تطوير الفنون وترقيتها بقصر الثقافة “مفدي زكرياء” بهضبة العناصر، بالقبة، بالجزائر العاصمة، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني المخصص: [email protected]

وحددت الوزارة يوم 20 ماي 2026 كآخر أجل لاستقبال الأعمال، داعيةً الناشئة إلى إطلاق العنان لمواهبهم والتحليق بإبداعاتهم في فضاء “أشبال الثقافة”، الذي أضحى منصة لاكتشاف أقلام وريش وأنامل المستقبل.