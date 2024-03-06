إنهاء مهام المديرة العامة للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار سهام درارجة

أنهى وزير الاتصال محمد لعقاب يوم الأربعاء، مهام الرئيسة المديرة العامة للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار سهام درارجة.

وترأس لعقاب، حسب ما ذكره بيان للوزارة، دورة استثنائية للجمعية العامة للمؤسسة، بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية.

وحضر هذه الدورة الاستثنائية للجمعية العامة، أعضاء مجلس إدارة المؤسسة ومحافظ الحسابات، يضيف البيان.

واتخذ قرار إنهاء مهام درارجة “بعد دراسة وتقييم واقع المؤسسة”. قبل المصادقة على تعيين مسعود ألغم، المدير العام المساعد السابق للتلفزيون الجزائري، رئيسا مديرا عاما بدلا منها.

وعيّنت درارجة، وهي خرّيجة معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي، على رأس المؤسسة العمومية في أكتوبر 2021، خلفا لسابقها عادل قنسوس.

وسبق للمديرة العامة السابقة أن شغلت عدّة مناصب عليا في هيئات عمومية، على غرار تولّيها وظيفة مفتش عام بالصندوق الوطني للسكن.

كما عملت درارجة كمدير إداري ومالي للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني، وكمديرة للتسيير وتدقيق الحسابات بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار.