إيداع الوزير الأسبق للعمل تيجاني هدام الحبس وإدانته بـ 7 سنوات

أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الأربعاء، كل من الوزير الأسبق للعمل تيجاني حسان هدام والمرقي العقاري صاحب شركة ” ق” بـ 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1 مليون دينار جزائري مع إيداعهما في الجلسة.

كما سلطت المحكمة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري، في حق كل من المدير السابق لأملاك الدولة لولاية الجزائر”و.نعمان”، وعون التقييم بمكتب التقييمات بالمديرية العامة لأملاك الدولة لولاية الجزائر “وسط” المتهم “ح.م”، مقابل 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار دينار جزائري في حق رئيسي بلدية القبة السابقين “ب.زهير” و”ب.محمد”.

وليلة الثلاثاء 23 سبتمبر الجاري، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد طال الصندوق الوطني للعمال الأجراء “كناص”، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار، في حق كل من الوزير الأسبق للعمل تيجاني حسان هدام والمرقي العقاري.

كما طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ1 مليون دينار جزائري، في حق كل من المدير السابق لأملاك الدولة لولاية الجزائر”و.نعمان”، وعون التقييم بمكتب التقييمات بالمديرية العامة لأملاك الدولة لولاية الجزائر “وسط”، “ح.م”، مقابل 4 سنوات في حق رئيسي بلدية القبة السابقين “ب.زهير” و”ب.محمد”.

وإلى ذلك، التمست نيابة الجمهورية غرامة مالية نافذة قدرها 5 مليون دينار في حق مؤسسة “ق” مع مصادرة جميع المحجوزات، فيما طالبت الخزينة العمومية بمبلغ 500 مليون دينار جزائري كتعويض عن الخسائر التي تكبّدتها جراء وقائع فساد الحال.