طلب نقل مبارياته من الولايات المتحدة إلى المكسيك

إيران تنتظر رد “الفيفا” بشأن تغيير مكان إقامة مبارياتها في كأس العالم

قال وزير الرياضة الإيراني، أحمد دنيا مالي، إن الحكومة الإيرانية لن تتخذ قراراً حول مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم، إلا بعد تلقي رد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بشأن تغيير مكان إقامة مباريات الفريق.

ويضغط الاتحاد الإيراني لكرة القدم من أجل نقل مباريات المنتخب الثلاث في دور المجموعات بكأس العالم من الولايات المتحدة إلى المكسيك، بسبب التدخل العسكري الأمريكي ‌إلى جانب ‌إسرائيل في الضربات التي أشعلت الحرب ‌الحالية في المنطقة.

وقال الاتحاد الإيراني لكرة القدم الشهر الماضي، إنه يجري محادثات مع “فيفا” حول تغيير مكان إقامة المباريات، في حين حظرت وزارة الرياضة الإيرانية على المنتخبات الوطنية والأندية الرياضية السفر إلى الدول التي تعتبرها معادية حتى إشعار آخر.

لكن جياني إنفانتينو رئيس “فيفا” قال الأسبوع الماضي ‌إن إيران ستلعب مبارياتها في ‌كأس العالم كما هو مقرر.

وقال دنيا مالي ‌في مقابلة نشرتها وكالة “الأناضول” للأنباء التركية الحكومية، ‌مطلع هذا الأسبوع: “طلبنا المقدم إلى (فيفا) لنقل مباريات إيران من الولايات المتحدة إلى المكسيك لا يزال قائماً، ولكننا لم نتلقَّ رداً بعد”. وأضاف: “إذا تم قبول ‌الطلب، فستكون مشاركة إيران في كأس العالم مؤكدة. ومع ذلك، لم يصدر (فيفا) أي رد حتى الآن”. وتابع: “بصفتي وزير الرياضة، وبالتعاون مع الاتحاد الإيراني لكرة القدم، سنحافظ على جاهزية المنتخب الوطني لكأس العالم. ومع ذلك، فإن القرار النهائي سيتخذه مجلس الوزراء”.

ومن المقرر، أن تلعب إيران جميع مبارياتها في المجموعة السابعة بكأس العالم على الأراضي الأمريكية؛ إذ ستلعب ضد نيوزيلندا وبلجيكا في لوس أنجلس، قبل مباراتها الأخيرة ضد مصر في سياتل. وستقام بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 جوان إلى 19 جويلية.

