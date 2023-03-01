ابراهيم مراد يشارك في مجلس وزراء الداخلية العرب بتونس

يشارك وزير الداخلية ابراهيم مراد، الأربعاء، في الدورة الـ 40 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي تحتضنه العاصمة التونسية.

وحسب بيان لوزارة الداخلية يشارك ابراهيم مراد، في أشغال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، بحضور أصحاب السمو والمعالي، وزراء الداخلية بالدول العربية ووفود أمنية رفيعة بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، والهيئات العربية والدولية.

وستناقش الدورة، في جدول أعمالها، مواضيع متصلة بتعزيز التعاون الأمني المشترك، فضلا عن حصيلة عمل المجلس و مختلف هيئاته. يؤكد المصدر ذاته.

من جانبه، استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، بقصر قرطاج، وزراء الداخلية العرب بمناسبة مشاركتهم في الدورة 40 لمجلس وزراء الداخلية العرب.