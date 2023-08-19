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اتصالات الجزائر تكرّم المتفوّق الأول في البكالوريا

الشروق أونلاين
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اتصالات الجزائر تكرّم المتفوّق الأول في البكالوريا
ح.م
جانب من التكريم

كرّمت اتصالات الجزائر يوم السبت، المتفوّق الأول في الدورة الأخيرة من امتحان البكالوريا محمد لمين بن قداش، الذي حصل على الشهادة بمعدل 19.5.

وتمّت مراسم التكريم على مستوى ولاية غليزان، حيث يقيم بن قداش، “احتفاء بتفوقه و نجاحه الدراسي الاستثنائي”، حسب بيان للمؤسسة.

وجاء في البيان أيضا:”اتصالات الجزائر تؤكد متابعتها، اهتمامها، ودعمها للشباب الطموح. لأن شبابنا المبدع هو أساس النجاح في مجتمعنا و مؤسساتنا”.

وكان المتفوّق بن قداش، قد حظي بتكريم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بقصر الشعب، إلى جانب المتفوّقين الأوائل في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط لدورة جوان 2023.

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