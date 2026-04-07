اتفاقية بين ميناء جن جن والشركة الجزائرية القطرية للصلب

لتعزيز التصدير وتقليص آجال المعالجة

أُبرمت أمس الإثنين اتفاقية شراكة بين ميناء جن جن والشركة الجزائرية القطرية للصلب، تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير وتحسين انسيابية العمليات اللوجستية، بما يساهم في تقليص آجال المعالجة داخل الميناء ورفع تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية.

وأوضح بيان صادر عن إدارة الميناء أن هذه الخطوة تندرج في إطار تعزيز التكامل بين القطاعين الصناعي واللوجستي، من خلال اعتماد آليات أكثر مرونة وفعالية في تسيير العمليات المرتبطة بحركة السلع.

وأشار البيان إلى أن الشراكة ستنعكس بشكل مباشر على أداء سلسلة التوريد، عبر تسريع الإجراءات وتحسين ظروف معالجة البضائع، وهو ما يدعم توجهات ترقية الصادرات الوطنية وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية.

كما تندرج هذه الاتفاقية ضمن رؤية تنموية متكاملة ترمي إلى تثمين الإنتاج الوطني وتعزيز سلاسل القيمة الصناعية، حيث يُرتقب أن يلعب ميناء جن جن دورًا محوريًا كمركز لوجستي استراتيجي داعم للصناعة الثقيلة، بالنظر إلى موقعه القريب من المركب الصناعي بلارة.

وأكد البيان أن هذه الشراكة ستفتح آفاقًا واعدة للاستثمار والتطوير، وتعكس التزام الطرفين بالمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ديناميكية النمو المستدام.