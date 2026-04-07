لتعزيز التصدير وتقليص آجال المعالجة

اتفاقية بين ميناء جن جن والشركة الجزائرية القطرية للصلب

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية

أُبرمت أمس الإثنين اتفاقية شراكة بين ميناء جن جن والشركة الجزائرية القطرية للصلب، تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير وتحسين انسيابية العمليات اللوجستية، بما يساهم في تقليص آجال المعالجة داخل الميناء ورفع تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية.

وأوضح بيان صادر عن إدارة الميناء أن هذه الخطوة تندرج في إطار تعزيز التكامل بين القطاعين الصناعي واللوجستي، من خلال اعتماد آليات أكثر مرونة وفعالية في تسيير العمليات المرتبطة بحركة السلع.

وأشار البيان إلى أن الشراكة ستنعكس بشكل مباشر على أداء سلسلة التوريد، عبر تسريع الإجراءات وتحسين ظروف معالجة البضائع، وهو ما يدعم توجهات ترقية الصادرات الوطنية وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية.

كما تندرج هذه الاتفاقية ضمن رؤية تنموية متكاملة ترمي إلى تثمين الإنتاج الوطني وتعزيز سلاسل القيمة الصناعية، حيث يُرتقب أن يلعب ميناء جن جن دورًا محوريًا كمركز لوجستي استراتيجي داعم للصناعة الثقيلة، بالنظر إلى موقعه القريب من المركب الصناعي بلارة.

وأكد البيان أن هذه الشراكة ستفتح آفاقًا واعدة للاستثمار والتطوير، وتعكس التزام الطرفين بالمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ديناميكية النمو المستدام.

مقالات ذات صلة
اتفاقية لاقتناء 2131 معدّة فلاحية وإطلاق تكوين متخصص لدعم المكننة الزراعية

اتفاقية لاقتناء 2131 معدّة فلاحية وإطلاق تكوين متخصص لدعم المكننة الزراعية

تنصيب مجلس التوجيه الخاص بالهيئة الجزائرية للصادرات

تنصيب مجلس التوجيه الخاص بالهيئة الجزائرية للصادرات

“أوبك+” ترفع إنتاجها بمقدار 206 آلاف برميل يوميا خلال شهر ماي

“أوبك+” ترفع إنتاجها بمقدار 206 آلاف برميل يوميا خلال شهر ماي

الشركة الوطنية للاسترجاع والتثمين توقع اتفاقية لتعزيز منظومة التأمين

الشركة الوطنية للاسترجاع والتثمين توقع اتفاقية لتعزيز منظومة التأمين

إجراءات جديدة لدعم شعبة التمور وتعزيز صادراتها

إجراءات جديدة لدعم شعبة التمور وتعزيز صادراتها

“أغروديف” تطلق مشاريع إنتاج جديدة وتعيد تشغيل أصول مسترجعة

“أغروديف” تطلق مشاريع إنتاج جديدة وتعيد تشغيل أصول مسترجعة

