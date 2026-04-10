اختيار ثلاثة حكام جزائريين للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026

عمر سلامي
الحكم مصطفى غربال

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم، ثلاثة حكام جزائريين لإدارة مباريات نهائيات كأس العالم 2026.

ويتكون طاقم التحكيم الجزائري، من الحكم الرئيسي مصطفى غربال، بمساعدة كل من مقران قوراري وعباس أكرم زرهوني.

وأدار غربال عدة منافسات دولية، أبرزها كأس العالم للأندية التي جرت الصيف الماضي في الولايات المتحدة، إضافة إلى مباريات تصفيات مونديال 2026 ومنافسات الأندية الإفريقية.

كما شارك غربال في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 التي أقيمت بين 21 ديسمبر و18 جانفي.

ويعد مقران قوراري حكما دوليا منذ 2014، بينما نال زميله عباس أكرم زرهوني الشارة الدولية سنة 2017.

ويؤكد اختيار هذا الثلاثي الجزائري مجددا، المكانة التي بلغها التحكيم الجزائري قاريا وعالميا، بفضل الأداء المميز لغربال ومساعديه في الطبعات الأخيرة من كأس إفريقيا ومنافسات الأندية التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، إضافة إلى مشاركتهم في مونديال الأندية 2025.

وسيمثل القارة الإفريقية في مونديال 2026، ستة حكام ساحة آخرين وتسعة حكام مساعدين.

وتقام نسخة كأس العالم 2026 من 11 جوان إلى 19 جويلية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

