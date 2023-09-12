ارتفاع ضحايا إعصار “دانيال” إلى 5300 ومصر ترفع درجة الإستعداد

نقلت وسائل إعلامية أن إعصار دانيال خلف 5300 قتيلا وأكثر من 4000 مفقودا في مدينة درنة وحدها شرق ليبيا، وهي أرقام مرشحة للإرتفاع.

نقلت وسائل إعلامية عن مصادر محلية شرق ليبيا، أن إعصار دانيال خلف 5300 قتيلا وأكثر من 4000 مفقودا في مدينة درنة وحدها، وهي أرقام مرشحة للإرتفاع. من جهتها رفعت مصر درجة استعدادها تحسبا لوصول الإعصار إلى أراضيها.

ونقل الإعلام عن مسؤول في مدينة درنة “بدأنا بإيصال فرق الإنقاذ وإعادة الاتصالات إلى المدينة، ونعمل على إعادة الكهرباء ونقل الغذاء والدواء إلى المدينة”.

وعن طبيب في مستشفى المدينة “نبذل قصارى جهدنا لعلاج الناجين”، بينما يستمر البحث عن ضحايا آخرين.

وقد ضرب إعصار “دانيال” مدينة بنغازي، التي تعد أكبر مدينة في المنطقة، وتسبب في إغراق سد مما تسبب في فيضانات جرفت عديد المباني والأحياء إلى البحر. وهي أكبر كارثة من نوعها تعيشها ليبيا.

مصر ترفع درجة الإستعداد

حسب ما نقلته وكالة الأناضول، فقد وجه وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر بـ”رفع درجة الاستعداد بمحافظات البلاد لمواجهة طقس سيئ ورياح مثيرة للأتربة”.

وقد أجرت وزارة التنمية المحلية، اجتماعا مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، وذلك تزامنا مع وصول إعصار “دانيال” القادم من ليبيا.

وزارة التنمية المحلية المصرية قالت في البيان الذي أصدرته أن “توقعات هيئة الأرصاد الجوية تشير خلال الفترة الحالية بتعرض بعض محافظات الجمهورية لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحياناً مع وجود أتربة ورياح على محافظات مطروح والإسكندرية.”

ووجه الوزير المصري بـ”رفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ والرياح المثيرة للأتربة، وسقوط الأمطار التي تتعرض لها المحافظات خلال الـ 48 ساعة المقبلة، تأثراً بالإعصار دانيال القادم من ليبيا”.

كما وجه بـ”التدخل السريع لمواجهة أي طوارئ، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء في هذا الشأن لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة”.

المسؤول المصري دعا أيضا المواطنين إلى “توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي”.