ارتفاع مداخيل تصنيع السيارات في الصين إلى أكثر من 625 مليار دولار

سجّل قطاع صناعة السيارات في الصين نسب نموّ معتبرة على مستوى الإنتاج والأرباح في النصف الأول من 2023. حسب ما رصدته الجمعية الصينية لمصنّعي المركبات.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن الجمعية أن القيمة المضافة الصناعية لهذا القطاع، قد ارتفعت بنسبة 13.1 في المائة على خلال الفترة المذكورة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما أظهرت بيانات جمعية المصنّعين أن إيرادات الأعمال المجمّعة لشركات القطاع في الصين، ارتفعت أيضا بنسبة 13.1 في المائة، لتصل إلى ما قيمته 625.45 مليار دولار أمريكي.

وخلال نفس الفترة، حققت هذه الشركات أرباحا إجمالية قيمتها 30 مليار دولار. بزيادة نسبتها 10.1 في المائة عن نفس الفترة من 2022.

وتسعى الصين لبيع 27 مليون سيارة قبل نهاية هذا العام. بزيادة نسبتها 3 بالمئة عن مبيعات القطاع في العام الماضي.