استقالة مدرب منتخب ليبيا

أعلن التقني السنيغالي أليو سيسي، الأربعاء، استقالته من تدريب منتخب ليبيا لِكرة القدم.

وكان التقني سيسي (50 سنة) قد استهلّ هذه الوظيفة في منتصف مارس 2025، بينما كانت ودّيتَي النيجر (التعادل السلبي) وليبيريا (هدفان لِمثلَيهما)، في الـ 27 والـ 31 من مارس الماضي، آخر مقابلتَين له مدربا لِمنتخب ليبيا.

وأكّد أليو سيسي الإستقالة عبر منشور له في منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، مثمّنا التجربة الليبية، وشاكرا اتحاد الكرة المحلي وجماهير اللعبة بِهذا البلد. ومتمنّيا التوفيق لِمنتخب “فرسان المتوسّط” في قادم الاستحقاقات.

ولم يُفسّر بطل إفريقيا مع منتخب السنيغال نسخة 2022، سبب الرّحيل.

وقاد أليو سيسي منتخب ليبيا في عشر مقابلات، بينها سبع مواجهات رسمية. فحصد ثلاثة انتصارات، ومُني بِهزيمتَين، واكتفى بِخمسة تعادلات.