استيراد فوري لعجلات المركبات و10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين

الرئيس تبون يعقد اجتماعا حول قطاع النقل

عقد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، اجتماعا خُصص لقطاع النقل. على إثر مأساة حادثة سقوط حافلة لنقل المسافرين في وادي الحراش بالعاصمة، ما أودى بحياة 18 شخص.

وحسب ما ذكره بيان للرئاسة، فقد تقرّر خلال الاجتماع، عقب النقاش المُعمّق والاستماع لتدخلات الحاضرين، ما يلي:

الاستيراد الفوري لـ 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض القديمة، تحت إشراف وزارة الصناعة.

الاستيراد الفوري والمٌكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات.

سنّ تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور، لا سيّما كيفيات تسليم رخصة السياقة، وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

تحميل، المسؤولية المدنية، للمُتسببين في حوادث المرور، وإحالة السائقين على المراقبة الدورية. بالإضافة إلى تكثيف مراكـز الرقابة لكشف احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

“كما سيتم أيضا، توسيع المسؤولية على الحوادث لأول مرة، ضد الأطراف المكلّفة بالطرقات وصيانتها، ومدارس تعليم السياقة، ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات. وكل طرف آخر تثبت مسؤوليته في الحوادث”، يضيف المصدر.

إلى جانب، سيتمّ “تكليف مصالح الدرك والأمن الوطني بتشديد المراقبة عبر كافة التراب الوطني. لفرض التطبيق الصارم لقانون المرور، بهدف الحدّ من إرهاب الطرقات”.

وشارك في الاجتماع كل من الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، ووزراء الداخلية، العدل، المالية، النقل، الصناعة، الصحة والأشغال العمومية.

كما حضر الاجتماع المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، قائد الدرك الوطني، المدير العام للأمن الوطني، المدير المركزي للصناعة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، والمدير العام للحماية المدنية.