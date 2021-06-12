اشتباكات وتخريب لمكاتب اقتراع بولاية بجاية

مناهضو الانتخابات يشلون طريقين وطنيين

ظلت السبت، أغلب مكاتب الاقتراع مغلقة بولاية بجاية باستثناء أربعة منها ويتعلق الأمر – حسب معلومات “الشروق” – بمكاتب ابن باديس وابن رشد وابن تومرت وكذا مكتب الحرية وجلها كائنة بعاصمة الولاية، في حين لم تتمكن المكاتب الأخرى من فتح أبوابها بعد ما حاصرها بعض المعارضين لهذه الانتخابات، حيث فضل المشرفون على هذه المكاتب عدم المغامرة حفاظا على سلامة المواطنين.

وجرى تسجيل بعض الاشتباكات بين مناهضي الانتخابات، وقوات مكافحة الشغب، مثل ما حدث ببلديتي تيشي والقصر وذلك بعد ما شرع بعض الأشخاص في مهاجمة وتخريب بعض مكاتب الاقتراع، قبل تدخل قوات مكافحة الشغب، حيث تم في هذا الصدد توقيف بعض المحتجبن. في حين جرى مقاطعة الاقتراع، لكن من دون عنف في مناطق أخرى.

كما نظم بعض الأشخاص مسيرة مناهضة لهذه الانتخابات على مستوى مدينة خراطة، كما تم تنظيم تجمع بأوقاس وبلديات أخرى.

وظل الطريقان الوطنيان رقم 26 و12 اللذان يربطان بجاية بولايتي البويرة وتيزي وزو على التوالي مشلولين على مستوى مفترق الطرق عند مدخل مدينة القصر، بعد ما عمد بعض الأشخاص على غلق ذات الطريقين من خلال إشعال النار في العجلات المطاطية وسط الطريق للمطالبة بالإفراج على الأشخاص الموقوفين خلال الاشتباكات التي عاشتها المنطقة عشية الاقتراع، الأمر الذي شل حركة السير على الطريقين المذكورين وأجبر مستعمليهما على الدوران عبر مسالك ثانوية بأمل اجتياز نقطة الغلق وبالتالي مواصلة الطريق. وظلت الأجواء مشحونة على مستوى منطقة القصر، من دون تسجيل احتكاكات مع الأمن، إلأ أن الجهات المشرفة على الانتخابات التشريعية بالولاية، قد استقبلت 18 قائمة.