افتتاح ملعب سيق وسط حضور جماهيري غفير

تم، ليلة الأحد، الافتتاح الرسمي لملعب سيق وسط حضور جماهيري كبير، حيث امتلأت المدرجات بالمتفرجين من أجل اكتشاف هذا الملعب الجميل، وأقيمت احتفالية كبيرة بهذه المناسبة، وهو ما يؤكد استعداد مدينة سيق لاحتضان جزء من منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط، خاصة كرة القدم، على أن تقوم اللجنة المنظمة فيما تبقى من أيام قبل انطلاق الحدث المتوسطي بضبط بعض الأمور التنظيمية.

تخفيض أسعار تذاكر الافتتاح يريح الجميع

بعدما كانت اللجنة المنظمة لألعاب البحر الأبيض المتوسط قد حددت سعر تذكرة الحضور لحفل افتتاح الطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر يوم 25 جوان القادم بالملعب الجديد لبلقايد بـ500 دج، فإن البيان الصادر ليلة الأحد بتدخل من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي خفض سعر التذكرة إلى 100 دج حتى تكون في متناول الجميع، بعث الكثير من الارتياح لدى سكان وهران وكذا كل المواطنين من مختلف الولايات الراغبين في الحضور لهذا الحفل الكبير، كما شهدت منصة “تذكرتي” إقبالا واسعا لاقتناء بطاقات الدخول الالكترونية، وهو ما يفسر صعوبة الولوج إلى المنصة في كثير من الأحيان، علما وأن عملية البيع انطلقت على الساعة التاسعة ليلا وتستمر لغاية نفاذ الـ32 ألف تذكرة المطروحة للبيع.

حفل الافتتاح على الساعة السادسة مساء

سينطلق حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط يوم السبت القادم بالمركب الرياضي الجديد ببلقايد على الساعة السادسة مساء، حيث سيعرف مشاركة الكثير من الفنانين والفنانات، وكذا حوالي 500 راقص وراقصة، إضافة للاستعانة بالكثير من المعدات والأجهزة الحديثة، كما سيعرف الحفل حضور رئيس الجمهورية والطاقم الحكومي، وشخصيات كبيرة من داخل وخارج الوطن.

مباراتان لكرة القدم بملعب أحمد زبانة

كشفت اللجنة المنظمة للألعاب عن برنامج الدور الأول لمنافسة كرة القدم، والتي تم توزيعها على 3 ملاعب، وسيحتضن الملعب التاريخي الشهيد أحمد زبانة لقاءين في هذا الدور، الأول يوم 28 جوان بين اسبانيا وفرنسا، ويوم 30 من نفس الشهر ستجرى مباراة واعدة بين منتخبنا الوطني لأقل من 18 سنة مع نظيره الفرنسي بداية من الساعة الثامنة ليلا، فيما ستقام مباراة واحدة فقط على أرضية ميدان ملعب مرسى الحجاج بين المنتخب المغربي ونظيره الاسباني.

إضراب الراقصين يؤجل ندوة سليم دادة

أكدت بعض المصادر بأن الندوة الصحفية التي كان سيعقدها المشرف على حفلي الافتتاح والاختتام سليم دادة صباح أمس بفندق “بلازا” بداية من الساعة الـ11 للحديث عن آخر التحضيرات والاستعدادات قد تم تأجيلها لغاية اليوم على الساعة الثالثة زوالا بنفس المكان، ويعود السبب وراء ذلك إلى دخول الراقصين المشاركين في الحفل في إضراب احتجاجا على عدم تلقيهم لمستحقاتهم المالية.