الأتراك ينتقدون غزال بسبب تراجع مستوياته هذا الموسم

لم يسجل ولم يصنع أي هدف في 5 مباريات على التوالي

يواصل الدولي الجزائري، رشيد غزال، نجم نادي بشكتاش التركي صيامه عن التسجيل وصناعة الأهداف مع فريقه للمباراة الخامسة على التوالي، أربعة في الدوري التركي الممتاز وواحدة في دوري أبطال أوروبا، ما عرّضه لانتقادات واسعة من طرف الجماهير ووسائل الإعلام التركية، بالنظر لما كان يقدمه لاعب منتخب الجزائر الموسم الماضي.

وكان غزال قاد بشكتاش الموسم الماضي للتتويج بلقبين محليين (الدوري والكأس)، مسجلا أرقاما استثنائية وضعته كأفضل لاعب في تركيا الموسم الماضي، حيث قدم 18 تمريرة حاسمة وسجل 8 أهداف في 35 مباراة لعبها مع النادي الأسود والأبيض، ما دفع إدارة الأخير إلى شراء عقده من نادي ليستر سيتي الإنجليزي هذا الموسم بمبلغ 3.5 مليون يورو، بعد أن كان لعب موسمه الأول بنظام الإعارة، لكن لاعب موناكو الفرنسي السابق فشل مرة أخرى في تسجيل أو صناعة أي هدف في المواجهة الماضية أمام بروسيا دورتموند الألماني في دوري الأبطال، والتي خسرها فريقه بهدفين لهدف، ما جعل وسائل الإعلام التركية وجماهير بشكتاش تنتقده من جديد وتتساءل عن موعد استعادته لفعاليته، التي صنعت أفراح النادي الموسم الماضي، إلى درجة أن أحد أشهر الصحفيين الأتراك، هينسال أولوك، وصف غزال بـ”النجم بدون روح”، وأضاف: “ربما أن غزال نجم في الدوري التركي لكنه ليس كذلك في أوروبا”، عطفا على ما قدمه أمام دورتموند.

وفي نفس السياق، بدأت الجماهير أيضا تتساءل حول سر تراجع مستويات غزال مقارنة بالموسم الماضي، وقال موقع “ّأخبار” التركي في تقرير له تحت عنوان “انهيار غزال..تراجع مستويات النجم الجزائري يقلق الجماهير”، إن الجماهير حائرة بخصوص ما يقدمه غزال حاليا، الذي لم ينجح في ترك أي بصمة خلال 5 مباريات على التوالي، وأبرز التقرير رقما سلبيا لنجم ليستر سيتي السابق خلال مباراة دروتموند تمثل في خسارته لـ11 صراعا فرديا في اللقاء من أصل 15، نفس المصدر أكد أيضا بأن وضعية غزال بدأت تقلق مدرب بشكتاش، سيرجين يالسين، الذي يعد من أشد المعجبين به، لا سيما أن تواصل هذا الوضع لن يساعد غزال كثيرا لأنه سيفتقد للثقة أكثر فأكثر بمرور الوقت، وأشار ذات التقرير إلى أن ضم نادي بشكتاش لنجوم جدد، في صورة البوسني ميراليم بيانتيش، نجم جوفنتوس وبرشلونة السابق، والبلجيكي ميتشي باتشواي، نجم نادي تشيلسي السابق، يكون أثر على ثقة غزال الذي تحول، حسب نفس المصدر دائما، إلى نجم من الصف الثاني.