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الإحتلال يقصف مستشفى في جنوب لبنان

الشروق أونلاين
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الإحتلال يقصف مستشفى في جنوب لبنان
فرانس برس
رتل من دبابات ميركافا تم تجميعه جنوب لبنان، 8 أكتوبر 2023.

استهدفت مدفعية الإحتلال بالقصف مستشفى ميس الجبل الحكومي جنوب لبنان، اليوم الجمعة 10 نوفمبر، دون وقوع إصابات بسبب عدم انفجار القذيفة.

وقد قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، أن هذا العدوان “يعدّ جريمة ضد الإنسانية”. وأضاف أن “قصف إسرائيل مستشفى ميس الجبل يعكس سياستها التي تستهدف مراكز الرعاية الصحية بشكل متعمد”.

وزارة الصحة العامة في لبنان عبرت من جهتها “عن إدانتها واستنكارها لاستهداف مستشفى ميس الجبل في جنوب لبنان ما أدى إلى جرح أحد العاملين الصحيين وتضرر قسم الطوارئ، في تحدٍ صارخ لكافة القوانين والمعاهدات الدولية.”

وقالت عبر بيان “إن استهداف المرافق الصحية والعاملين فيها يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الإنساني الدولي، ويعرض حياة الأبرياء والمرضى للخطر”.

وزارة الصحة اللبنانية حملت سلطات الكيان “المسؤولية الكاملة عن هذا العمل غير المبرر والذي كان سيؤدي إلى نتائج كارثية لو ان القذيفة المدفعية التي استهدفت المستشفى انفجرت. ”

وحسب صحيفة “النهار” اللبنانية، فتم إجلاء أفراد عائلة من بلدة ميس الجبل بعد تضرّر منزلها جرّاء القصف. كما تم تسجيل إصابة شخص بجروح طفيفة، في حين أصيبت بعض السيارات بأضرار جسيمة.

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