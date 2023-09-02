الإعلان عن مسابقة لمؤسسة مبتكرة بآليات الصيرفة الإسلامية

حملت اسم المفكر "مالك بن نبي"

أعلنت المديرية العامة لمؤسسة “اينوف بلوس” للدراسات والاستشارات والمعارض، عن طريق المحافظة الوطنية للملتقى الدولي الثالث للصنيع العلمي والتكنولوجي، عن تنظيم مسابقة مالك بن نبي الدولية لأحسن مشروع مؤسسة مبتكرة بآليات الصيرفة الإسلامية، وبرنامج فتح المؤسسة المبدعة ولاستثمار في الثروة المعرفية بآليات الصيرفة الإسلامية، على أن يكون آخر أجل لتسجيل الترشح يوم 7 سبتمبر الجاري.

ويشترط في المسابقة، بحسب بيان المنشور على صفحة “الفايسبوك” لمؤسسة “اينوف بلوس”، أن يتراوح أعمار المشاركين بين 23 إلى 55 سنة، الذين هم من أصحاب المشاريع المهنية والاقتصادية والعلمية الراغبين في فتح مؤسستهم بمرافقة” اينوف بلوس”.

ويشترط المستوى العلمي في المسابقة الدولية تقني سامي فما فوق باستثناء المشاريع الرائدة ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية الهامة والواضحة أين سيتم قبول المشارك مهما كان مستواه العلمي.

وكما تشترط المسابقة، تقديم مشروع المؤسسة المبدعة على شكل دراسة أولية عامة يحدد فيها بدقة منتج المؤسسة وقيمته الاقتصادية وتأثيره الاجتماعي على شكل مذكرة لا تتجاوز 10 صفحات. وحدد موعد المشاركة الرسمية في جميع فضاءات الملتقى الدولي الثالث للتصنيع العلمي والتكنولوجي من 21 إلى 24 نوفمبر القادم.

وأوضح بيان “اينوف بلوس”، معايير التقييم، وهي الاعتماد على خطة لمشروع المؤسسة تحضرها لجنة تحكيم استنادا لوثيقة المشروع المقدمة من طرف المشارك في المسابقة، إضافة على المستوى العلمي والتدريب المهني للمشارك، وعدد مناصب الشغل الدائمة التي ستنشأ في المؤسسة المبدعة، وأيضا القيمة الاقتصادية لمنتج المؤسسة، وخصائص الإبداع في المؤسسة الناشئة ومنتجها، وأخيرا الإرادة والتحفيز والخبرة لدى صاحب المشروع.