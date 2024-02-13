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الاحتلال يستهدف رمزا للجزائريين بغزة.. قصف مسجد الشيخ محفوظ نحناح (فيديو)

الشروق أونلاين
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الاحتلال يستهدف رمزا للجزائريين بغزة.. قصف مسجد الشيخ محفوظ نحناح (فيديو)

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، أحد رموز الشعب الجزائري بقطاع غزة، من خلال قصف مسجد الشيخ محفوظ نحناح.

وقالت جمعية البركة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة إكس: “قامت فجر اليوم قوات الإحتلال الغاشم خلال عدوانها الأخير على محافظة رفح بقصف مسجد الشيخ محفوظ نحناح “الهدى”..”.

وأشارت الجمعية الجزائرية التي تعنى بالعمل الخيري والإنساني أنها قامت، العام الماضي، بفرش سجاد لهذا المسجد الذي يمثل رمزا للأمة والشعب الجزائري في قطاع غزة.

وأضافت: “الشيخ محفوظ نحناح هذا الرجل الذي خلد التاريخ ذكراه، الرجل الذي أسس جيل يعمل على دعم القضية الفلسطينية، الرجل الذي أقام صرحا كبيرا في دولة الجزائر لخدمة القضية الفلسطينية ها نحن اليوم نقف على جرائم العدو الذي مسح الأثر الطيب على أرض فلسطين في مسجد بإسمه والذي يتسع لما يزيد عن 1100 مصلي”.

تم افتتاح مسجد الهدى بمدينة رفح، بعد إعادة إعماره بأموال جزائرية صدقة عن روح الشيخ محفوظ نحناح، مؤسس حركة مجتمع السلم الجزائرية، وذلك بتاريخ 12 رمضان 1432 هجري الموافق لـ 12 أوت 2011 ميلادي.

وقامت جمعية البركة العام الماضي بإنجاز كبير، حيث أعادت فرشه بتبرعات الجزائريين أيضا، صدقة على روح المجاهد الراحل محفوظ نحناح.

يذكر أن نحناح سياسي جزائري شارك في الثورة الجزائرية وبعد الاستقلال اتجه للعمل الدعوي ومن ثم السياسي، وأسس حركة مجتمع السلم ذات الإتجاه الإسلامي، ومعروف بمواقفه الثابتة حيال القضية الفلسطينية، التي كان يعتبرها أولوية.

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